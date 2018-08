Börsen-Zeitung: Im Clinch mit allen, Kommentar zur Türkei von Julia Wacket

Frankfurt (ots) - Mittlerweile wird es für Recep Tayyip Erdoganein Kampf an zu vielen Fronten. Selbst der türkische Alleinherrscherkann sich nicht gleichzeitig gegen Märkte, Ratingagenturen undBündnispartner stellen, wie die jüngste Lira-Krise beweist. Nachdemdie Währung zum Dollar und Euro auf neue Rekordtiefstände gefallenwar, sah sich das Finanzministerium gezwungen, die Märkte zuberuhigen. Am Freitag soll ein "neues ökonomisches Modell"vorgestellt werden, das eine Begrenzung des Haushaltdefizits, derInflation sowie ein ausgewogeneres Wachstumsmodell vorsieht. Wirklichglaubwürdig schien Investoren die Ankündigung der Regierung nicht.Kein Wunder, nach der Realitätsverweigerung der letzten Wochen - dieNotenbank hatte die Zinsen trotz hoher Inflation nicht angehoben,Erdogan machte seinen Schwiegersohn zum Finanzminister.Bitter nötig sind die neuen Wirtschaftspläne aber allemal. DerVerfall der Heimatwährung droht die Probleme von 15 ProzentInflation, einem Leistungsbilanzdefizit von 6 Prozent des BIP und 240Mrd. Dollar Unternehmensverschuldung im Land nur noch zu verschärfen.Viele Unternehmen können bereits jetzt wegen der schwachen Lira ihreFremdwährungskredite nicht mehr bedienen - die wichtigenDollar-Reserven schwinden. Mehrere ausländische Gläubiger ziehen ihrKapital ab, dabei ist das Land von den Zuflüssen abhängig, um dashohe Leistungsbilanzdefizit zu finanzieren.Was also muss geschehen, damit die Türkei nicht in eine Rezessionrutscht? Erster Akteur ist die Notenbank. Sie muss noch vor dernächsten regulären Sitzung am 13. September eine baldige Zinserhöhungin Aussicht stellen. Nur so kann sie ihre Unabhängigkeit wahren.Zweiter Akteur ist Finanzminister Berat Albayrak. Er muss endlichkonkrete Reformvorschläge liefern, die das Wachstum weniger abhängigvon Konsum und Infrastrukturausgaben machen. Die Ankündigung, dasHaushaltsdefizit begrenzen zu wollen, sind bereits ein guter ersterSchritt. Auch muss er seinen Schwiegervater davon überzeugen, dasshöhere Zinsen kein Übel, sondern die richtige Medizin gegen hoheInflation sind. Dritter Akteur ist Erdogan selbst. Er muss denUS-Pastor Andrew Brunson endlich freilassen, statt die Krise mit denUSA in einen offenen Konflikt ausufern zu lassen. US-Präsident DonaldTrump lenkt bei dem Kräftemessen nicht ein, das sieht man jüngst amBeispiel Chinas. Und Erdogan ist abhängig von den externenFinanzmitteln. Eine Rezession wie im Jahr 2001 will er unbedingtvermeiden. Diese hatte ihm 2003 zur Macht verholfen - eine Neuauflagekönnte ihn jetzt die Macht kosten.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell