Börsen-Zeitung: Bye bye Nafta, Kommentar zum Freihandel unter Trump von Sebastian Schmid

Frankfurt (ots) - Die "Freihandelsabkommen vernichtenamerikanische Arbeitsplätze", heizt ein knapp 70-Jähriger einerAnsammlung von US-Wählern in Reading (Pennsylvania) ein - darunter"260 Nafta-Opfer". Der knapp 70-Jährige ist jedoch nicht DonaldTrump, und es ist auch keine Szene des Präsidentschaftswahlkampfs2016. Das genannte Zitat stammt aus dem Jahr 2008 und ist von JamesP. Hoffa, Chef der Gewerkschaft Teamsters. Damals überboten sichBarack Obama und Hillary Clinton im Vorwahlkampf der Demokraten mitKritik am Nordamerikanischen Freihandelsabkommen Nafta, das unterClintons Ehemann in den Neunzigern verabschiedet worden war.Binnen 100 Tagen, versprach Hillary Clinton im Vorwahlkampf, werdeNafta neu verhandelt. Obama kündigte seinerzeit knallharte Umwelt-und Arbeitsrechtsstandards für Mexiko an. Was ist daraus geworden?Reichlich wenig. Denn als sich die Finanzkrise zuspitzte, die in derLehman-Brothers-Pleite gipfelte, verstummte die Kritik am verhasstenFreihandelsabkommen, weil ganz andere Themen nach oben drängten.Diese langjährige Ruhe um Nafta hat offenbar viele Unternehmen -darunter die nun bass erstaunten Autobauer - in falsche Sicherheitgewogen. Der designierte Präsident Trump ist derweil weiterhin alspopulistischer Vermarkter seiner selbst unterwegs, und Nafta erweistsich als dankbares Ziel, auf das die aufgestaute Wut der Amerikanergelenkt werden kann. Keilt Trump gegen Nafta, rennt er in der Heimatlängst geöffnete Türen ein.Seine gestrige Ankündigung eines Einfuhrzolls mexikanischer Warenin Höhe des US-Körperschaftsteuersatzes von 35 Prozent magwillkürlich erscheinen. Die Botschaft indes ist klar: Trump willNafta - und damit den Freihandel zwischen den USA und Mexiko -stutzen. Und dieses Projekt könnte er recht zügig in Angriff nehmen.Ein halbes Jahr dauert es von der schriftlichen, einseitigenAufkündigung durch die USA bis zum Abschied aus dem Handelsvertrag.Verglichen mit den zähen Brexit-Debatten ist das geradezu rasant.Gut möglich, dass Trumps Regierung kündigt, nur um eineNeuverhandlung in Gang zu setzen. Die Verhandlungsposition derAmerikaner wäre dabei extrem stark: 80 Prozent von Mexikos Exportengehen in die USA. Die Aufkündigung entspräche fast einem Abschied mitAnsage. Zwar wäre es das erste gekündigte US-Handelsabkommen binnen150 Jahren. Trump hat indes mehrfach gezeigt, dass er sich nichtscheut, mit Traditionen zu brechen. "Bye Bye Nafta" könnte esschneller heißen als gedacht.