Börsen-Zeitung: Brüllende Stille, Kommentar zur Deutschen Bank von Bernd Neubacher

Frankfurt (ots) - Seit der Enthüllung, dass der Aufsichtsrat derDeutschen Bank einen neuen Chief Executive Officer sucht, ist dieStille, die den Konzern umgibt, kaum zu überhören. Dass derAktienkurs angesichts dieser Sprachlosigkeit zur Wochenmitte nichtweiter eingebrochen ist, muss damit zusammenhängen, dass die Bank dieAnleger nicht mehr enttäuschen kann. Nachdem Aufsichtsratschef PaulAchleitner schon am Dienstag die Gelegenheit verstreichen ließ, dieNachricht vom nahenden Chefwechsel zu dementieren, sollte er diesennun möglichst rasch über die Bühne bringen, um den CEO John Cryan,sich selbst und den Konzern nicht weiter zu beschädigen.Die Osterfeiertage scheinen wie geschaffen dafür, sich mit denvier anderen Mitgliedern im Nominierungsausschuss desKontrollgremiums auszutauschen, die übrigen Aufsichtsräte von einerLösung zu überzeugen, die Formalitäten zu klären und über diePersonalie zu informieren. Ob die Nachricht eines nahendenFührungswechsels nun in der Bank selbst lanciert worden ist odernicht - Achleitner und der Bank ist zu wünschen, dass sie nicht denzweiten vor dem ersten Schritt gemacht haben und der HeadhunterHeidrick & Struggles sich im Namen der Bank nur deshalb beipotenziellen externen Kandidaten einen Korb geholt hat, damit dasProzedere Aktionären und deren Anwälten im Nachhinein keineAngriffsfläche bietet.Legt man das Drehbuch zu Grunde, das die Bank bei ihrer jüngstenKapitalerhöhung samt Strategiewechsel im März 2017 mit der Berufungvon Christian Sewing und Marcus Schenck zu Co-Chefs geschrieben hat,müsste es nun auf dieses Duo hinauslaufen, und sei es nurübergangsweise, um ein noch längeres Vakuum an der Spitze zuverhindern - dies ist das Mindeste, was Aktionäre, Aufsicht, aberauch der Steuerzahler von der größten deutschen Bank, die 100.000Menschen beschäftigt und 1,5 Bill. Euro Bilanzsumme wuppt, erwartendürfen.In dieser unseligen Konstellation liegt die Hypothek, mit derSewing und Schenck ins Amt kämen: Zwar wäre damit vereitelt, dass dieBerufung einer neuen Führung sie und ihre Gefolgsleute brüskierenwürde, mit allen Reibereien, die damit verbunden wären. Am Marktaber könnten sie nach den Ereignissen dieser Tage als Interims-Lösungwahrgenommen werden. Nicht zuletzt: Für die Lage der Bank sind beideVorstandsmitglieder mitverantwortlich. Einstweilen zählt für die Bankaber allein, eine Vorstandsspitze zu haben, die als solchewahrgenommen werden kann.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell