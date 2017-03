Börsen-Zeitung: Böses Erwachen, Kommentar zur EZB von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Nach dem rasanten Inflationsanstieg zumJahreswechsel hat die Teuerung in Deutschland im März schon wiederdeutlich nachgelassen. Ganz ähnlich wird das Bild für den Euroraumausfallen, für den es heute eine erste Schätzung gibt. Die Mehrheitim EZB-Rat dürfte sich dadurch - getreu dem Motto: "Haben wir's nichtgesagt?" - darin bestärkt fühlen, dass die Europäische Zentralbank(EZB) noch für lange Zeit nicht abweichen darf vom ultralockeren Kursund schon jedes Sinnieren über einen Exit verfrüht kommt. Ein simples"Weiter so!" aber ist so falsch wie gefährlich.Falsch ist es, weil der Inflationsrückgang wenig am Gesamtbildändert: Die Wirtschaft ist auf Erholungskurs und wächst sogar überPotenzial - und die Inflation normalisiert sich, auch wenn dieTeuerung, nach einer wegen Sondereffekten absehbaren Gegenbewegungnach oben im April, in den Sommermonaten zeitweise sogar noch stärkerzurückgehen dürfte. Ein expansiver EZB-Kurs ist aktuell zwar sicherangemessen, aber die unbeirrte Vollgas-Geldpolitik der EZB samtdazugehöriger Kommunikation passt immer weniger ins Bild. Wenn nichtin einem solchen Umfeld zumindest mal eine ernsthafte Diskussion überden Einstieg in den Ausstieg und den ohnehin langwierigen Weg aus demgeldpolitischen Großexperiment der vergangenen Jahre begonnen wird -wann dann? Auch der avisierte straffere Zinserhöhungskurs derUS-Notenbank bietet der EZB aktuell eine günstige Gelegenheit,wenigstens mit der Debatte zu starten.Gefährlich ist ein "Weiter so!" hingegen, weil die Verwirrung anden Finanzmärkten angesichts der jüngsten, sich widersprechendenAussagen einzelner Notenbanker zur möglichen Ausstiegsstrategiegerade gezeigt hat, dass es sich rächt, wenn EZB-Präsident MarioDraghi versucht, jede Exit-Debatte im Keim zu ersticken. Dann redetschnell jeder Notenbanker/jede Notenbankerin so, wie es ihm/ihr inden Sinn kommt - etwa, was die Abfolge von Zinserhöhungen undRückführung der Wertpapierkäufe betrifft. Statt für mehr Unsicherheitmuss der EZB-Rat eiligst für mehr Klarheit über die Bedingungen desExit-Starts und die richtige Strategie sorgen.Draghi & Co. aber scheint in diesen Tagen eher daran gelegen,Marktteilnehmer, Investoren und alle anderen einer noch langeultralockeren Geldpolitik zu versichern - wie das beharrlicheFestklammern an der Forward Guidance mit der Option noch weitersinkender Zinsen belegt. Wenn sie die Märkte aber nun erneuteinlullen und in trügerischer Sicherheit wiegen, ist die Gefahr groß,dass bei einem künftig nötigen Kurswechsel das Erwachen nur umsoböser wird.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell