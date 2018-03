Börsen-Zeitung: Börsenriese schlägt zu, Kommentar zur CME Group von Christopher Kalbhenn

Frankfurt (ots) - Mit Macht meldet sich die Chicagoer CME Group,weltweit die Nummer 1 des börslichen Derivatehandels, in derbritischen Hauptstadt zurück. Nur wenige Monate, nachdem es seineLondoner Töchter CME Europe und CME Clearing Europe geschlossen hat,legt das Unternehmen nun ein 5,5 Mrd. Dollar schweres Gebot für denbritischen Handelsplattformenbetreiber Nex vor.Kommt die Übernahme zustande, werden sich für den globalenAnleihe- und Derivatehandel bedeutende Veränderungen ergeben. Die CMEGroup ist Weltmarktführer im börslichen Handel von Anleihe- undDevisenderivaten und greift mit der ehemals unter dem Namen Icapbekannten Nex nach dem Betreiber der führenden Anleihe- undDevisen-Kassahandelsplattformen Brokertec und EBS. Angedacht ist einKomplettangebot von Termin- und Kassa- sowie von börslichem undaußerbörslichem Handel aus einer Hand. Davon sollen dieMarktteilnehmer in Form niedrigerer Handelskosten und eines besserenRisikomanagements profitieren.Die geplante Transaktion stellt den vorläufigen Höhepunkt einesveränderten M&A-Trends in der Börsenbranche dar. Im Vordergrundstehen weniger als früher Übernahmen anderer Börsenbetreiber.Vielmehr kaufen die Börsenbetreiber Unternehmen, die ihnen eineDiversifizierung ermöglichen, sei es in Form neuer Asset-Klassen undInstrumente im Handelsgeschäft oder auch in Form völlig neuerGeschäftsfelder.Die bislang größte Transaktion dieser Welle war die Übernahme derInteractive Data Corporation für 5,2 Mrd. Dollar durch denCME-Erzrivalen Intercontinental Exchange (ICE) im Jahr 2015. Noch istdie geplante Übernahme nicht in trockenen Tüchern. Es wirdspekuliert, dass ein anderer Börsenbetreiber noch mit einemGegengebot den Hut in den Ring werfen könnte. "Favorit" derMutmaßungen ist wenig verwunderlich die ICE.Auch für die Deutsche Börse hat die geplante ÜbernahmeImplikationen. Nach wie vor wird spekuliert, dass die CME mit einemGebot aufwarten könnte. Dies ist nun deutlich weniger wahrscheinlichgeworden, und zwar nicht nur, weil die CME Group auf absehbare Zeitvollauf mit der Integration der Nex beschäftigt sein wird. Bereitsdas Nex-Gebot droht bei den Kartellbehörden auf Vorbehalte wegeneiner potenziell zu dominanten Stellung im Anleihegeschäft zu stoßen.Würde die CME Group mit der Deutsche-Börse-Tochter Eurex auch nochnach der führenden Euro-Anleihe-Derivate-Plattform greifen, würdendie Wettbewerbshüter wohl kaum stillhalten.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell