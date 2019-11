Börsen-Zeitung: Bloombergs Paukenschlag, Kommentar zur US-Präsidentschaftskampagne von Peter De Thier

Frankfurt (ots) - Mit der Entscheidung des Multimilliardärs Michael Bloomberg,offiziell ins Rennen um die US-Präsidentschaft einzusteigen, hat der Kampf umdie Spitzenkandidatur bei den Demokraten eine Wende genommen. Der frühereInvestmentbanker, der es mit seiner Finanzdienstleistungsfirma Bloomberg L.P. zueinem Vermögen von geschätzt 58 Mrd. Dollar brachte, verfügt sicherlich über dienotwendigen Ressourcen, um aus eigener Tasche eine Medienkampagne gegenPräsident Donald Trump zu starten. Diesen nennt der 77-jährige Unternehmer, dervon 2002 bis 2013 Bürgermeister von New York war, "den korruptesten Präsidentenin unserer Geschichte" und "eine einzigartige Bedrohung für die Nation".Leicht haben wird es Bloomberg aber nicht. So müsste man etwa glauben, dassDemokraten, die die Wahlen vom Würgegriff der Industrielobbyisten und andererreicher Spender befreien wollen, seine finanzielle Unabhängigkeit begrüßenwürden. Aber mitnichten: Senator Bernie Sanders etwa wirft Bloomberg vor, "dasser ein weiterer Milliardär ist, der unsere Wahlen kaufen will".Natürlich schwingt bei demokratischen Kritikern die Angst mit, dass Bloombergihnen gefährlicher werden könnte als jeder andere Kandidat. Sie werden sichfolglich auf seine Schwachstellen fokussieren, etwa abschätzige Bemerkungen, dieer über Frauen gemacht hat. Auch wird sich Bloomberg dem Vorwurf ausgesetztsehen, ein Polit-Chamäleon zu sein, das Demokrat war, dann zu den Republikanernwechselte, dort austrat und unabhängig blieb, um dann wieder zu den Demokratenzurückzukehren.Der politisch gemäßigte Unternehmer, der fiskalisch konservativ ist, der denKlimawandel bekämpfen und illegalen Einwanderern den Weg zur Staatsbürgerschaftpflastern will, sieht in seiner politischen Flexibilität dagegen vielmehr eineStärke. Bloomberg versteht, dass er als unabhängiger Kandidat kaum Siegeschancenhätte. Zugleich aber fühlt er sich keiner der etablierten Großparteienverpflichtet und ist überzeugt, bei einer politikverdrossenen Wählerschaft mitdiesem Ansatz punkten zu können.Das größte Problem für Bloomberg sowie die Opposition könnte darin bestehen,dass sich eine Partei, die im Tauziehen zwischen dem progressiven,linksliberalen Flügel und der politischen Mitte nach ihrer Identität sucht,verzettelt. Mit Bloomberg ist das Bewerberfeld wieder auf 18 angeschwollen, undwenn sich zu viele gegenseitig das Rampenlicht stehlen, könnte der lachendeGewinner am Ende Donald Trump sein.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30377/4450240OTS: Börsen-ZeitungOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell