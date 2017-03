Börsen-Zeitung: Blick nach vorn, Kommentar zur geplatzten Börsenfusion von Claus Döring

Frankfurt (ots) - EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager hatden Schwarzen Peter in Sachen gescheiterter Börsenfusion wieder dahingeschoben, wo er hingehört: nach London. Die London Stock Exchangehat mit der abgelehnten Auflage zum Verkauf der italienischenBondhandelsplattform MTS einen Vorwand gesucht und gefunden, um nachdem Brexit des Vereinigten Königreichs auch den Exit aus der Fusionmit der Deutschen Börse hinzukriegen. Schützenhilfe haben dabei dieVerantwortlichen des Frankfurter Börsenbetreibers geboten, dieversäumt hatten, für den Brexit-Fall im Fusionsvertrag eine klareAusstiegsoption oder Neuverhandlung des Holdingsitzes London zuverankern.Den vermeintlichen Brexit-Hedge in Gestalt desReferendumsausschusses hatte die LSE von Beginn an andersinterpretiert als die deutsche Seite. Aufgrund dieser fragwürdigenVertragsgestaltung sahen die Briten keine Veranlassung, auf dienachträgliche Forderung der Deutschen Börse nach einem juristischenDoppelsitz der Holding einzugehen - die Fronten zwischen London undFrankfurt verhärteten sich zusehends.Völlig falsch eingeschätzt hatten - bekanntlich nicht zum erstenMal! - Aufsichtsrat und Vorstand der Deutschen Börse außerdem, dassfür die Börsenaufsicht und die Standortpolitik am FinanzplatzFrankfurt nicht die Berliner Politik, sondern die Landesregierung inWiesbaden zuständig ist. Das Antichambrieren im Kanzleramt, invölliger Verkennung der politischen Verhältnisse und Interessen beider Börsenfusion, hat kein gutes Licht auf das Spitzenpersonal jenesUnternehmens geworfen, das mehr als jeder andere börsennotierteKonzern ein "politisches" Unternehmen ist.Nach dieser Lektion muss der Blick nach vorn gehen. Wer aufgrundder Veto-Möglichkeiten der hessischen Landesregierung nicht inständiger Sorge vor einer feindlichen Übernahme leben muss, kann undsollte selbstbewusst und mit langem Atem im Markt agieren, sich aufdie Fortentwicklung der Dienstleistungen für die Kunden amFinanzplatz Frankfurt und weltweit konzentrieren, die technischeInfrastruktur ausbauen, die Börsenkonsolidierung in Kontinentaleuropawie auch die Internationalisierung vorantreiben sowie aussichtsreicheGeschäftsfelder wie das Datengeschäft ausbauen - und muss bei all demnicht vor Quartalsschwankungen des Aktienkurses zittern. WennBörse-Vorstandschef Carsten Kengeter dies unter "Börse 4.0" verstehtund für Aufbruchstimmung sorgt, wird er eine Zukunft an der Spitzedes Frankfurter Börsenbetreibers haben.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell