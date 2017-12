Börsen-Zeitung: Bewährte Formeln, Kommentar zur BASF von Sabine Wadewitz

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Frankfurt (ots) - In der BASF wird Tradition groß geschrieben. Eshat in der Geschichte des vor mehr als 150 Jahren gegründetenChemiekonzerns noch kein externer Manager an die Vorstandsspitzegeschafft. Die Mitglieder der obersten Führungsriege haben in derRegel ihre gesamte Laufbahn im Unternehmen verbracht. So bringen dieacht amtierenden Vorstände gemeinsam 200 BASF-Berufsjahre zusammen,was in einem Unternehmensumfeld mit oft abrupten RevirementsSeltenheitswert hat. Und in guter Tradition wechselt der CEO nach demAusscheiden aus dem operativen Geschäft an die Aufsichtsratsspitze,was allerdings nicht nur in der BASF, sondern in der deutschen Chemieverbreitete Praxis ist. Ein Traditionsbruch wird schon aufgerufen,wenn mal kein Chemiker oder Naturwissenschaftler das Zepterübernimmt.Mit dem eingeläuteten Führungswechsel hält BASF an bewährtenFormeln fest. Der künftige Konzernchef Martin Brudermüller war schonfür die turnusmäßige CEO-Neubesetzung 2011 im Rennen, verlor abergegen den damaligen Finanzvorstand Kurt Bock, der nun nach dengesetzlich vorgesehenen zwei Jahren Abkühlung für den Aufsichtsratnominiert ist. Brudermüller, der zwischenzeitlich als potenziellerLinde-Chef gehandelt wurde, bekommt die Chance, nach mehr als zehnJahren Vorstandstätigkeit und langer Zeit als Vize nochmal in derSpitzenposition zu zeigen, was er drauf hat. Der hemdsärmeligauftretende Manager, der ungern eine Krawatte umbindet, hatte seinMeisterstück mit dem Aufbau des Geschäfts in China abgeliefert undzuletzt als Chief Technology Officer die Innovationen im Konzernforciert. Er war bei der letzten CEO-Krönung 2010 mit 49 (!) derJüngste in der Führungsriege und galt damals vermutlich als nochnicht "reif" für den Job.BASF hält sich zugute, die Eigengewächse im Top-Management vonlanger Hand aufzubauen, sie im Konzern um die Welt zu schicken unddie Funktionen, regionalen Zuständigkeiten undSpartenverantwortlichkeiten auch noch im Vorstand immer wieder neu zuordnen. Damit wehrt man den Vorwurf ab, im eigenen Saft zu schmoren.Von Investorenseite wurde indes in den vergangenen Jahren immerwieder bemängelt, dass BASF sich zu wenig ins M&A-Getümmel mischt undin der Konsolidierung der Branche am Rand steht. Dem muss derVorstand auch in neuer Aufstellung etwas entgegensetzen. Denn sonstkönnte der Eindruck entstehen, es fehlt doch frischer Wind vondraußen.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell