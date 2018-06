Börsen-Zeitung: Autobosse gegen Stahlbarone / Kommentar zum Handelsstreit mit den USA von Christoph Ruhkamp

Frankfurt (ots) - Die US-Zölle auf Stahl und Aluminium, dievorgeblich der nationalen Sicherheit dienen, waren nur der Auftaktfür eine Kettenreaktion. Inzwischen verlaufen die Fronten im globalenHandelsstreit nicht nur zwischen China, Europa und den USA. DieAufkündigung regelbasierten Handelns durch US-Präsident Trump führtzu Interessenkollisionen neuer Art innerhalb der großenWirtschaftsblöcke. Europas Unternehmen ist es nicht mehr möglich,gemeinsam ihre Interessen in der Handelspolitik zu vertreten. Jederkämpft gegen jeden - und holt das Beste für sich raus.So tritt nun die Autoindustrie gegen die Stahlindustrie an.Europas Stahlhersteller wie ArcelorMittal oder Thyssenkrupp wähnenden europäischen Markt durch den Umlenkungseffekt der US-Zölle baldvon billigem Stahl aus Russland, dem Iran oder der Türkeiüberschwemmt, der bisher nach Amerika geliefert wurde. Sie fordernEU-Importbeschränkungen, damit die Stahlpreise nach der kurzenErholung von der chinesischen Importschwemme nicht schon wiederabstürzen. Dagegen führt Europas Autoindustrie eigene Interessen an:In einem Brief ihres Verbands Acea an Handelskommissarin CeciliaMalmström pochen Unternehmen wie Volkswagen, Daimler, Renault darauf,dass es für ihre Industrie vital sei, Stahl und Bleche in guterQualität und zu wettbewerbsfähigen Preisen einzukaufen. Um die Wuchtdes Vorstoßes zu erhöhen, hat sich die Autoindustrie mit anderenStahlverarbeitern wie der Bauindustrie oder den Landmaschinenbauernzusammengetan.Was EU-Kommissarin Malmström zum Schutz der Stahlindustrie erwägt,ist keine Kleinigkeit. Die Importbeschränkungen würden 26 Stahlsortenoder rund 40% der EU-Stahlimporte im Wert von jährlich 22 Mrd. Eurobetreffen. Malmström steht vor einem Dilemma: Tut sie nichts, dannwird Europas Stahlindustrie zum indirekten Opfer von US-Zöllen.Leitet sie Importbeschränkungen in die Wege, dann könnten dieeuropäischen Autohersteller, das Kronjuwel der heimischen Industrie,zum Opfer steigender Kosten werden.Das Hauen und Stechen der Lobbygruppen zeigt, wie schwer es derinternationalen Gemeinschaft fällt, auf Trumps schon mehrere Malepraktizierte Missachtung jeglicher internationaler Vereinbarungenangemessen zu reagieren. Die Gefahr besteht, dass auch die Europäersich vom regelbasierten Handeln verabschieden. Die Hoffnung musssein, dass bedeutende Wählergruppen in den USA durch die Reaktionenin Europa und China auf Trumps Politik so geschädigt werden, dass erabgewählt wird.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell