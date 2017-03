Börsen-Zeitung: Ausdauer gefragt, Kommentar zu Adidas von Joachim Herr

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Frankfurt (ots) - Tempomacher halten im Sport meistens nicht bisins Ziel durch. Ihre Aufgabe ist es, Konkurrenten zu Höchstleistungenanzuspornen - zum Beispiel zu einem Weltrekord im Langstreckenlauf.Kasper Rorsted setzt dagegen auf eine exzellente Kondition: Der neueVorstandschef von Adidas zieht die Geschwindigkeit an und willtrotzdem auf Dauer vorn sein.So verwegen, Nike den ersten Rang in der Sportartikelindustrieabzujagen, ist er allerdings nicht. Da tut er gut daran, denn derAbstand des Hauptrivalen ist zu groß: in den USA, dem größten Marktder Welt, und in Bezug auf die Profitabilität. Aber Rorsted will Nikein beiden Punkten näherkommen.Schon zu seinem Einstand als Vorstandsvorsitzender von Adidasmachte er im vergangenen Herbst klar, dass er keine Zeit verlierenwill. Fünf Wochen nach Arbeitsbeginn verordnete er Reebok, dergrößten Schwachstelle im Konzern, ein Fitnessprogramm. Nun legt erdie Latte für die Geschäftsziele bis zum Jahr 2020 ein gutes Stückhöher. Dass Adidas seit zwei Jahren einen Lauf hat, gibt Rorsted vielZuversicht.Mit solch einem großen Selbstbewusstsein hat die Börse jedochnicht gerechnet. Der Aktienkurs von Adidas, der in den vergangenenzwei Jahren Gewinner im Dax war, machte am Mittwoch einen kräftigenSatz nach oben. Dazu hat auch die um ein Viertel erhöhte Dividendebeigetragen. Aber vor allem dürfte der Grund für den Kurssprung sein,dass Rorsted mit den neuen Zielen die ohnehin hohen Erwartungen, dieder Kapitalmarkt in ihn steckt, sogar noch übertrifft. Diese richtensich vor allem auf die Profitabilität.Die Mitarbeiter und in erster Linie sich selbst setzt Rorsteddamit gehörig unter Druck. Er hat seinen großen Ehrgeiz zu Adidasmitgenommen und fordert Höchstleistung. Wagt Rorsted mit dermittelfristigen Prognose zu viel? Als Vorstandschef von Henkel hatteer kurz vor seinem Abschied das mittelfristige Umsatzziel aufgebenmüssen.In der Sportartikelindustrie ist die Zeit für ambitionierte Zielederzeit günstig: Die Branche wächst kräftig in fast allen wichtigenMärkten. Und die Aussichten sind gut. Zudem schwankt der Verkauf vonSportschuhen und Trikots weniger stark mit dem Auf und Ab derglobalen Wirtschaft. Zuletzt hatte sich das in der Finanzkrise vorein paar Jahren gezeigt.Rorsteds Optimismus steht auf einem guten Fundament. Er muss esnun im Firmenalltag schaffen, dass die ganze Mannschaft von Adidasdas Tempo steigert und viel Ausdauer beweist.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell