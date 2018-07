Börsen-Zeitung: Aus feindlich wird freundlich / Kommentar zu Innogy von Christoph Ruhkamp

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Frankfurt (ots) - So schnell können sich die Dinge ändern: Noch imMai hatte sich Innogy-Vorstandschef Uwe Tigges geweigert, seineneigenen Aktionären die Annahme der 22 Mrd. Euro schweren Eon-Offertezu empfehlen. Eine abschließende Beurteilung der relativen Höhe desAngebots sei aufgrund von nichtöffentlichen Vereinbarungen zwischenEon und RWE nicht möglich. Der Innogy-Chef hatte eine Drohkulisseaufgebaut, um möglichst gute Konditionen für seine Leute auszuhandelnfür die Zeit, wenn künftig 5000 von 70000 Stellen im neuenEon-Konzern wegfallen sollen. Diese Konditionen hat er erreicht. Nunwill Tigges die zügige Umsetzung der geplanten Transaktionunterstützen. Von dem Gasnetz in Tschechien, das Eon gern mitübernehmen will und das Innogy als Nickeligkeit vor Abschluss desDeals an Macquarie hätte verkaufen können, ist nicht mehr die Rede.Eon will nun bei der Übernahme, die aber dennoch keinZusammenschluss zweier Gleicher ist, die "Mitarbeiter fair undmöglichst gleich behandeln" und verzichtet auf betriebsbedingteKündigungen. Auch sind "Prinzipien und Auswahlprozesse zur fairenBesetzung von Top-Führungspositionen vereinbart".Einerseits handelt Eon-Chef Johannes Teyssen mit denZugeständnissen klug. Da der Prozess der Übernahme noch bis Ende 2019läuft, wäre er sonst Gefahr gelaufen, dass seine künftige TochterInnogy auf dem Weg an Wert verliert. Es wäre schwer geworden, fürInnogy neue Mitarbeiter anzuwerben, und viele der Besten wärenangesichts der Unsicherheit davongelaufen.Andererseits zahlt Teyssen auch einen hohen Preis für dieEinigung. Die Zugeständnisse an die Innogy-Mitarbeiter werden zugleich hohen Forderungen der Arbeitnehmervertreter bei Eon und RWEführen, die noch in die rechtliche Form eines Tarifvertrages gegossenwerden müssen. Ob Eon danach noch in der Lage sein wird, denAktionären die versprochenen Synergien von bis zu 800 Mill. Euro zuliefern, wird sich ab 2020 zeigen. Die Zweifel der Investorenschlagen sich derzeit schon im stagnierenden Aktienkurs nieder.Das Risiko von Querschüssen durch das Innogy-Management istjedenfalls deutlich geringer geworden. Das ist nicht zuletzt für dienoch anstehenden kartellrechtlichen Genehmigungen von Bedeutung. FürEon rückt ein Beherrschungsvertrag in den Fokus. In Kürze erhält Eonvoraussichtlich den größten Teil des Innogy-Streubesitzes von 23%.Bis Mitte 2019 folgen dann die 77%, die RWE noch hält. Es wirktderzeit nicht so, als könnte noch irgendetwas den fahrendenFusionszug aufhalten - außer vielleicht die Kartellwächter.(Börsen-Zeitung, 20.07.2018)