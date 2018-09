Börsen-Zeitung: Aus eins mach zwei / Kommentar von Christoph Ruhkamp zur Aufspaltung von Thyssenkrupp

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Frankfurt (ots) - Thyssenkrupp-Interimschef Guido Kerkhoff preschtvor - und schafft damit Tatsachen für einen etwaigen neuenAufsichtsratschef des Konzerns. Welche goldenen Perspektiven derKapitalmarkt in der nun geplanten Aufspaltung von Thyssenkrupp sieht,zeigt der Aktienkurs: Allein die Pläne von Kerkhoff, die derAufsichtsrat erst noch absegnen muss, treiben den Aktienkurs um fast10% nach oben. Tatsächlich hat sich Kerkhoff vorab der Zustimmung derbeiden Großaktionäre Krupp-Stiftung und Cevian versichert. Auch dieIG Metall steht mit ihrer Stimmenmehrheit im Aufsichtsrat, in demzwei Posten auf der Anteilseignerseite weiter vakant sind, hinterKerkhoff.Der Manager kann sich deshalb ausrechnen, dass er vom Aufsichtsratauch zum dauerhaften CEO des Konzerns gekürt werden wird. Mit derAbspaltung der Kriegsschiffsparte vom Anlagenbau hatte er sichzuletzt schon als zupackender Macher in Szene gesetzt. Nicht jedemInvestor wird gefallen, dass Kerkhoff bleibt. Und für dieunabhängigen Aufsichtsräte muss die eilige Neuausrichtung einenschalen Beigeschmack haben. Sie werden jetzt nur noch zum Abnickengebraucht.Die klare Teilung des Konzerns in einen Industriegüterkonzern undeinen Stahlkonzern samt Weiterverarbeitungsaktivitäten gefällt demKapitalmarkt jedenfalls - zumal es keine Holding mit teurenVerwaltungsaktivitäten oberhalb der beiden Schwesterkonzerne mehrgeben wird.Die von der Investmentbank Goldman Sachs ausgearbeitete Lösung hatzudem noch ein weiteres cleveres Finanzdetail: Der Stahlkonzern"Thyssenkrupp Materials" wird mit einer Minderheitsbeteiligung amSchwesterkonzern "Thyssenkrupp Industrials" beteiligt werden. DieseAktien kann der Stahl- und Werkstoffkonzern jederzeit versilbern, ummit dem frischen Kapital zuzukaufen oder zu investieren.Cevian-Gründer Lars Förberg hatte schon lange die Matrixstrukturdes Konzerns kritisiert, die eine übermäßig teure Zentrale erfordert,und verlangt, mehr Entscheidungsmacht in die sechsTochtergesellschaften zu verlagern. Mit der Aufspaltung kommt derFinanzinvestor diesem Ziel einen bedeutenden Schritt näher. Da zudemKrupp-Stiftungs-Chefin Ursula Gather sich nur als "stilleAnkeraktionärin" sieht, die lediglich von Zeit zu Zeit kritischeFragen stellt, hat der Plan allerbeste Chancen auf Verwirklichung.Denn auch die IG Metall - vor allem der einflussreicheVizeaufsichtsratschef Markus Grolms - scheint sich mit derAufspaltung anzufreunden.(Börsen-Zeitung, 28.09.2018)