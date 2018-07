Börsen-Zeitung: Aus blanker Not, Kommentar zu Karstadt/Kaufhof von Annette Becker

Frankfurt (ots) - Alle Jahre wieder wird das nachrichtlicheSommerloch mit Spekulationen zur Gründung einer Warenhaus AG, alsodem Zusammenschluss der Warenhausbetreiber Karstadt und Kaufhof,gefüllt. Anders als in den Vorjahren scheint das Vorhaben diesmalaber unter einem günstigeren Stern zu stehen. Nicht grundlos dringtdieser Tage vergleichsweise wenig an die Öffentlichkeit. Das war imvorigen Jahr noch anders.Damals biss der österreichische Immobilieninvestor undKarstadt-Eigentümer René Benko mit seinem Angebot für die einstigeMetro-Tochter beim kanadischen Kaufhof-Besitzer Hudson's Bay Company(HBC) auf Granit und versuchte anschließend im Zusammenspiel mitMedien und dem aktivistischen HBC-Aktionär Jonathan Litt Druckaufzubauen. Die Kanadier, die das Bietergefecht um Kaufhof im Sommer2015 für sich entschieden hatten, wiesen die 3 Mrd. Euro schwereOfferte dennoch brüsk zurück.Doch seither hat sich nicht nur das operative Geschäft destraditionsreichen Kölner Warenhausbetreibers weiter verschlechtert.Auch jenseits des europäischen Warenhausgeschäfts bewegt sich derMutterkonzern HBC in schwierigem Fahrwasser. Von den Top-Managern,welche die Kaufhof-Übernahme 2015 eingefädelt hatten, hat sich HBCschon längst getrennt. Seit Februar dieses Jahres führt HelenaFoulkes, die extern rekrutiert wurde, das Zepter in Toronto.Nicht nur dadurch hat sich die Basis für Fusionsgesprächegrundlegend verändert. Auch das Wettbewerbsumfeld hat sich weitergewandelt, die wahren Wettbewerber der Warenhäuser heißen heuteAmazon, Zalando & Co. Von daher hat es Charme, die Kräfte wenigstensin Verwaltung und Einkauf zu bündeln, um die Kostenbasis zu drücken.Aktuell geht es Benko und seiner Signa Holding aber auch garnicht mehr um den Erwerb des Kölner Karstadt-Rivalen. Vielmehr sollein Gemeinschaftsunternehmen gegründet werden, in das beide Seitenihr operatives Geschäft und HBC auch die europäischen Immobilien, dieeigentlichen Assets, einbringen. Benko soll die Mehrheit an der"Warenhaus AG" bekommen. Zudem hat er sich die operative Führunggesichert.Dass der Österreicher nach Jahren des Bittens und Bettelns seinemZiel näher kommt, ist letztlich aber nur den Nöten der Kanadiergeschuldet. Denn auch in dem im Mai abgeschlossenen Quartal schriebHBC tiefrote Zahlen. Schmackhaft macht Benko den Deal mit einerZahlung von 1,1 Mrd. Euro sowie der Übernahme von Schulden in Höhevon 750 Mill. Euro.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell