Börsen-Zeitung: Auferstanden, Kommentar zu den Versorgern RWE und Eon von Christoph Ruhkamp

Frankfurt (ots) - Noch vor einem Jahr hätte man den Eindruckgewinnen können, das Ableben der beiden großen deutschenEnergiekonzerne sei nicht gänzlich ausgeschlossen oder stehe sogarkurz bevor. Die Aktienkurse hatten sich gegenüber den Höchstständendes Jahres 2007 - damals war Eon zeitweise mit 108 Mrd. Euro derschwerste Dax-Wert - um rund 90 Prozent reduziert. Die Bonitätsnoten,die die Ratingagenturen den Energiekonzernen verpassten, stürzten vonSpitzenratings nahezu auf Ramschniveau ab. Gebeutelt von derEnergiewende, die mit staatlich gefördertem Ökostrom diekonventionellen Kraftwerke zusehends aus dem Markt drängte, musstenEon und RWE Milliarden abschreiben und verbuchten historischeRekordverluste. Sie zahlten nur eine kleine oder gar keine Dividende.Kaum zwölf Monate danach hat sich dieses Bild beinahe insGegenteil verkehrt. Um den Herausforderungen der neuen Energieweltmit Dekarbonisierung, Digitalisierung und Dezentralisierung zubegegnen, haben sich Eon und RWE in einem bemerkenswerten Kraftakt injeweils zwei Stromerzeuger (RWE und Uniper) sowie zweiStromnetzbetreiber (Eon und Innogy) aufgespalten. Ihr Börsenwert hatsich binnen Jahresfrist fast verdoppelt. Im laufenden Jahr gewann RWEzwei Drittel und liegt mit diesem Wachstum an der Dax-Spitze. Nachdemdie beiden Konzerne sich für einen mäßigen Betrag von denKostensteigerungsrisiken der Atommüllendlagerung freigekauft und einemilliardenschwere Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer erhaltenhaben, strotzen sie vor Kraft. Für 2017 zahlt das Quartett derEnergiekonzerne Dividenden und Sonderausschüttungen von addiertmindestens 2,5 Mrd. Euro.Von einem Komplettverkauf der Tochtergesellschaften anstrategische Investoren, um mit dem Erlös die Kasse zu füllen, istkaum noch die Rede. Der Schuldenabbau lässt sich offenbar auch mitdem Verkauf kleinerer Anteilspakete bewältigen. Selbst fürMilliardeninvestitionen in zukunftsträchtige Felder wie dieDigitalisierung der Stromnetze und des Vertriebs sowie dieÖkostromerzeugung oder neue Gaspipelines aus Russland ist genug Geldda. Sogar die totgesagten konventionellen Kraftwerke haben alsdauerhaft notwendiges Backup für die schwankende Ökostromeinspeisungein neues Geschäftsmodell gefunden.Der Gedanke liegt nahe, dass die Energiekonzerne vor einem Jahr -also vor dem Atom-Deal - nach außen ärmer wahrgenommen werden wolltenals sie es sind. Für treue Aktionäre ist das eine gute Nachricht. Werdabei geblieben ist, verdient jetzt gutes Geld.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell