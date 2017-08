Börsen-Zeitung: Auf zur Leichenfledderei, Kommentar zu Air Berlin von Heidi Rohde

Weitere Suchergebnisse zu "Air Berlin":

Frankfurt (ots) - Angesichts eines Geschäftsmodells, das alskomplett gescheitert gilt, und bestehender Überkapazitäten in dereuropäischen Fliegerei sind sich Branchenkenner seit langem einig:die gesündeste Lösung wäre, wenn Air Berlin einfach vom Himmelverschwände. Indes hat nüchterner Expertenrat im Angesicht desVerlusts tausender Arbeitsplätze wenige Wochen vor einerBundestagswahl wenig Gewicht. Daher überrascht es nicht, dass vonallen Seiten wohlfeile Unterstützungsangebote kommen und die Politiksich hoffnungsvoll den Gesprächen zwischen Lufthansa und Air Berlinzuwendet, bei denen es um die Übernahme von "Teilen" derGesellschaft, also Kapazitäten mit Mann und Maus geht.Mehr als Teile des insolventen Wettbewerbers wird die Lufthansaschon aus kartellrechtlichen Gründen nicht übernehmen können. Anderewesentliche Hürden, die die Kranichlinie bisher davon abhielten,direkt nach Air Berlin zu greifen, sind allerdings gefallen. Mit derInsolvenz befreit sich der chronisch defizitäre Carrier von einemmilliardenschweren Schuldenberg, der nur mit Hilfe des GroßaktionärsEtihad überhaupt aufgetürmt werden konnte und der einer Übernahmedurch Lufthansa im Wege stand.Zugleich wird Air Berlin damit auch für andere Wettbewerberinteressanter, die ebenfalls mit Macht im lukrativen deutschenLuftverkehr expandieren wollen, namentlich der irische BilligfliegerRyanair - hierzulande bereits die Nummer 3 - und auch andere. Genaudies ist nicht nur die Sorge der Lufthansa, sondern auch der Tui,deren eigene Airline sich mit beträchtlichem Kostengepäck imWettbewerb heute schon schwer tut. Deshalb wäre der Touristikkonzernwohl auch gerne bei einer Lösung für Air Berlin mit eingebunden, kannallerdings selbst dafür kaum Geld auf den Tisch legen.Auch wenn es den Wünschen der deutschen Airlines und der Politikstark entgegenläuft, muss genau dies aber das Interesse der Gläubigersein. Diese dringen naturgemäß darauf, dass Air Berlin bestmöglichverwertet wird. Die Fluggesellschaft, die kein einziges Flugzeug mehrbesitzt und schon lange alles Tafelsilber verkauft hat, kann ohnehinkaum verwertbare Assets bieten. Immerhin besitzt sie aber eine Reihevon sehr begehrten Landerechten an Flughäfen wie Berlin, Düsseldorfoder Palma. Dafür wird es an Interessenten nicht mangeln, auchsolchen, die bezahlen können, wie etwa Ryanair. Bei einem Verkauf derAirline - als Ganzes oder in Teilen - kann der Insolvenzverwalterkein Gebot ausschlagen, nur weil der deutschen Konkurrenz oder derPolitik der Bieter nicht gefällt.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell