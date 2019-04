Börsen-Zeitung: Auf Sparflamme, Kommentar zur 5G-Auktion von Heidi Rohde

Frankfurt (ots) - Die Versteigerung der Lizenzen für denMobilfunkstandard der 5. Generation (5G) hat die Gemüter im Vorfeldähnlich erhitzt wie die UMTS-Auktion, die sich vor 19 Jahren aufinsgesamt rund 50 Mrd. Euro hochschaukelte. Was für den Staat einwillkommener Geldsegen war, wurde allerdings für die Unternehmen zumMilliardengrab. Schon deshalb hatte niemand angenommen, dass dieGebote für die 5G-Lizenzen derart schwindelerregende Höhen erreichenwürden. Gemessen an den Vorabschätzungen, die sich aufGesamteinnahmen von 3 bis 6 Mrd. Euro erstreckten, lief die Auktionaber dennoch geradezu auf Sparflamme.Nach gut zwei Wochen konzentriert sich das Bietergefecht aufwenige Frequenzblöcke und biegt damit auf die Zielgerade ein. Dies,obwohl United Internet als vierter Bieter zu den etabliertenTelekomnetzbetreibern in den Ring gestiegen ist und das verfügbareSpektrum, das für lokale Frequenzen vorgesehen ist, um gut einViertel verknappt wurde. Außerdem legen die durch 5G ermöglichtenAnwendungen den Schluss nahe, dass dieses Spektrum für dieLizenznehmer eigentlich sogar deutlich werthaltiger sein dürfte alsdamals beim UMTS-Standard.Indes wird die Zahlungsbereitschaft der Unternehmen für "das PaketLuft" - wie später über die UMTS-Lizenzen gespottet wurde - durch dasAuktionsdesign und die weiteren Vergabebedingungen deutlich gedämpft.Denn die Telekomnetzbetreiber hatten zunächst darauf gesetzt, dasssich ihre Ausgaben primär durch industrielle Anwendungen für (große)Geschäftskunden rentieren würden, in Gestalt von maßgeschneidertenFirmennetzen, gegebenenfalls mit Anbindung an das öffentliche Netz.Dem hat die Bundesnetzagentur mit der Reservierung lokalerFrequenzen, die von den Lizenznehmern gegen eine feste Gebührerworben werden können, einen Strich durch die Rechnung gemacht.Zahlreiche Konzerne und Mittelständler planen die Errichtung vonCampus-Netzen in Eigenregie. Die Errichtung des öffentlichen Netzes,bei der sich die Lizenznehmer umfangreichen Ausbauauflagen beugenmüssen, erscheint dagegen wenig lukrativ. Anwendungen wie autonomesFahren sind als Massengeschäft ebenso ferne Zukunft wie5G-Smartphones und -Aktivitäten der Endnutzer. Außerdem wollen vondiesem Kuchen viele etwas abhaben, der Anteil derTelekommunikationsfirmen ist unklar.Im Angesicht dieser Perspektiven sind offenbar alleAuktionsteilnehmer bemüht, die Kasse zusammenzuhalten. Für denNetzausbau kann das nur gut sein.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell