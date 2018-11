Börsen-Zeitung: Auf Autopilot / Kommentar zum Brexit-Vertragsentwurf von Andreas Hippin

Frankfurt (ots) - Theresa May will es noch einmal wissen. Sie hatdie Mitglieder ihres Kabinetts einzeln vorgeladen, um sie auf ihrenBrexit-Deal mit Brüssel einzuschwören. Zahlreiche Minister hattenBedenken geäußert. Schon heute Nachmittag soll das Kabinettzusammentreten, um über den Entwurf für die Austrittsvereinbarung zuberaten. Die als Durchbruch verkaufte Übereinkunft auf Beamtenebeneist nicht ganz neu, dem irischen Sender RTE zufolge lag sie DowningStreet schon am Montagabend vor. Und der ITV-Journalist Robert Pestonhatte schon vor einem Monat berichtet, Mays Brexit-Sherpa OliverRobbins und sein Brüsseler Gegenüber Sabine Weyand seien handelseiniggeworden.Tatsächlich hat die Verwaltung bereits nach der Wahlschlappe Maysim vergangenen Jahr angesichts des Machtvakuums an der Spitze derRegierung auf Autopilot umgeschaltet, um das Schlimmste zu vermeiden.Robbins dürfte sich bemüht haben, in Brüssel das Beste für Britannienherauszuholen. Nun müssen Mays Minister entscheiden, ob sie sich fürdas Ergebnis seiner Anstrengungen erwärmen können.Man darf davon ausgehen, dass es Rücktritte geben wird. WennSchwergewichte wie Innenminister Sajid Javid oder AußenministerJeremy Hunt unter denen sind, die Mays Deal nicht mittragen wollen,wird es schwer für sie, sich im Amt zu halten.Die nächste Hürde wird, die Zustimmung des Parlaments zuerreichen, dem sie ein aussagekräftiges Votum versprochen hatte.Derzeit sieht es nicht so aus, als hätte sie im Unterhaus eineMehrheit für einen Deal, der Großbritannien in eine Zollunion mitder EU zwingen könnte, ohne eine Ausstiegsoption zu bieten. Gesternmusste sie bereits Zugeständnisse machen, als es um die Offenlegungvon Rechtsgutachten zur Austrittsvereinbarung ging. Sonst hätte sichLabour mit einem entsprechenden Ersuchen durchgesetzt - dankUnterstützung der nordirischen Unionisten, die ansonsten MaysRegierung als Mehrheitsbeschaffer dienen. Die Brexiteers aus deneigenen Reihen hatten mit Enthaltung gedroht.Das Thema Brexit ist also noch lange nicht vom Tisch, ob es dazueinen EU-Sondergipfel im November gibt oder nicht. Und vielleichttickt die Uhr ja auch noch länger als bis zum 29. März. Derzeitscheint alles möglich. Allerdings müsste Großbritannien diesen Monaternsthaft mit den Vorbereitungen auf einen EU-Austritt ohneÜbereinkunft beginnen. Sonst drohen chaotische Verhältnisse.(Börsen-Zeitung, 14.11.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell