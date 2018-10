Börsen-Zeitung: Ansteckungsrisiko, ein Marktkommentar von Dietegen Müller

Frankfurt (ots) - Die Haushaltsplanung der instabilen römischenRegierungskoalition stößt in Brüssel auf Ablehnung - und auch an denFinanzmärkten. Der Risikoaufschlag zwischen zehnjährigenBundesanleihen - Triple-A-geratet - und entsprechenden italienischenPapieren - die noch zwei Stufen über Ramsch eingestuft werden - istzum Wochenschluss zeitweise auf 338 Basispunkte gestiegen. Das istder höchste Stand seit März 2013.Ende der neuen Woche wird S&P Global Ratings neu darüberentscheiden, wie Italien bonitätsmäßig bewertet wird. Eine Mehrheitder Marktakteure geht von einer Senkung des Ausblicks aus. Moody'sund Fitch haben ihren Ausblick bereits auf "negativ" gesenkt.Längerfristig wird befürchtet, dass die italienischen Staatspapieredann ihre anlagewürdige Einstufung verlieren könnten. Die Folge wäreein enormer Verkaufsdruck, da viele institutionelle Investoren danngezwungen wären, die Buoni del tesoro poliennali aus dem Portfolio zunehmen.In der kommenden Woche wird aber auch die Europäische Zentralbank(EZB) wieder ihre Zinssitzung abhalten. Spekuliert wird, ob diegestiegene Inflationsrate die Währungshüter dazu bewegen könnte, sichetwas "hawkisher" zu äußern oder mehr Details zur Normalisierung derGeldpolitik zu geben, etwa, ob auslaufende Anleihen reinvestiertwerden.Eine straffere europäische Geldpolitik ist wegen der zahlreichenRisikofaktoren für die Konjunkturentwicklung - der Handelsstreit istnur einer davon - jedoch unwahrscheinlich. Darüber hinaus hat dasThema Italien hohe Qualität, zu einer sich selbst erfüllendenProphezeiung an den Märkten zu werden.Wer auf steigende italienische Renditen wettet, hat derzeit eineReihe schwer widerlegbarer Argumente zur Hand. Da ist die steigendeWahrscheinlichkeit, dass es nach einer außergewöhnlich langen Phasedes Wachstums zu einer Abkühlung der Konjunktur kommt. Dies würdeauch das Wachstum Italiens begrenzen. Das Land leidet ohnehin bereitsunter einem niedrigen Potenzialwachstum. Dadurch besteht die Gefahr,dass der Primärüberschuss, den Italien in den vergangenen Jahrenstets erzielen konnte, ins Negative dreht. Der Haushaltssaldo wäredann noch tiefer im Minus als geplant, der Schuldendienst nochbelastender.Andererseits könnte Italien am Markt Probleme bekommen. DasAuslaufen des EZB-Anleihekaufprogramms dürfte die Finanzierungskostentendenziell ohnehin etwas erhöhen. Die Gretchenfrage ist, welcheRisikoprämie der Markt bald von Italien verlangt. Laut UBS sind dieitalienischen Staatstitel so gepreist, als wären sie Ramsch. Dochneigen Märkte zum Überschießen. Sollten tatsächlich in großem StilInvestoren (auch Banken) italienische Anleihen abstoßen, stiegen dieRendite weiter, obwohl dies durch die - nachlaufende -Ratingentwicklung nicht gedeckt ist. Ein anderes Risiko wäre ein"Käuferstreik", ein Szenario, das etwa die DekaBank für möglich hält,sollte Italien sein Investment-Grade-Rating verlieren.Weil viele italienische Investoren große BTP-Bestände halten,würde ein Einbruch der Kurse zu einem nationalen Teufelskreis führen,der aber das Potenzial hat, sich über den Bankensektor alsAnsteckungskanal auf ganz Europa auszudehnen. Nach wie vor leidenitalienische, aber auch viele andere europäische Banken unterschwacher Profitabilität. Da bleibt wenig Spielraum für Probleme.Dass sich am Freitag der Chef von Ubi Banca bemüßigt sah zu sagen,sein Institut habe in den Stresstests der europäischen BankenaufsichtEBA nie schlecht abgeschnitten und werde damit nun auch "nichtbeginnen", spiegelt die Nervosität, die in Italiens Finanzsektorherrscht. Laut der Ratingagentur Fitch dürften italienische Bankendurch die ausgeweiteten Anleihespreads wahrscheinlich bedeutsameKapitaleinbußen erlitten haben. Der Banken-Sektorindex ist auf denniedrigsten Stand seit 2016 abgerutscht.Unter solchen Vorzeichen ist es gut möglich, dass die EZB ihreerste Zinserhöhung seit 2011 hinauszögert. Die Notenbank hat bisherstets erklärt, sie halte die Zinsen bis "mindestens über den Sommer2019" auf Rekordtief. Laut Reuters wird eine Leitzinsanhebung amMarkt nun erst im Oktober 2019 statt im September 2019 erwartet.Das "mindestens" könnte auch deswegen mehr Gewicht erhalten, weilin der abgelaufenen Woche erstmals deutlich anziehende Renditen inspanischen und portugiesischen Staatspapieren zu sehen waren. DieAnsteckungsgefahr, die von Italien ausgeht, ist real. Dies dürfteauch mit ein Grund dafür sein, dass europäische Aktien nun unterihrem fairen Wert notieren - wie die Deutsche Bank errechnet hat.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell