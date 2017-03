Börsen-Zeitung: Angst vor Le Pen, Marktkommentar von Christopher Kalbhenn

Frankfurt (ots) - Gemessen an den potenziellen Risiken, die vonden anstehenden Wahlen in Europa ausgehen, schlagen sich dieAktienmärkte der Region recht wacker. So haben der Euro Stoxx 50 undder Dax seit Jahresbeginn um 3,8% und 4,2% zugelegt. Allerdingshinken sie nach wie vor der Entwicklung des US-Aktienmarkteshinterher, dessen Hauptindex S&P500 mit 5,7% im Plus liegt. Gehemmtwerden die europäischen Aktienmärkte von der Angst vor einem Wahlsiegvon Marine Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen. KeinWunder, dass der Rückstand des französischen Index CAC40 noch einStück größer ist. Er erreichte am Freitag bei 5022 Punkten zwar denhöchsten Stand seit dem August 2015, sein Plus im Vergleich zu Ende2016 beträgt jedoch lediglich 2,7%.Daraus könnten sich in den kommenden Wochen Chancen ergeben. Denndie Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs von Le Pen scheint gering. Daswurde zwar auch vom Pro-Brexit-Votum und einem Wahlerfolg von DonaldTrump angenommen. Strategen verweisen jedoch darauf, dass dieAusgangslage in Frankreich ganz anders aussieht. Le Pen hat in denUmfragen einen deutlich größeren Rückstand als die Brexit-Befürworterund Donald Trump. Damit Le Pen Präsidentin werden kann, müssten dieAbweichung des Wahlergebnisses von den Umfragen mehr als dreimal sohoch ausfallen wie beim Brexit-Referendum, wie Credit Suisse betont.Die Deutsche Bank schätzt die Wahrscheinlichkeit eines Wahlsiegs derFront-National-Kandidatin auf weniger als 30%, und UBS zitiert eineUmfrage, nach der sich Emmanuel Macron in der entscheidenden zweitenWahlrunde mit 59% klar vor Le Pen durchsetzen würde.Wenig MachtHinzu kommt, dass Le Pen, wenn sie sich überraschend dochdurchsetzen würde, mit wenig Macht ausgestattet wäre. Denn der FrontNational hat keine Parlamentsmehrheit. Credit Suisse zufolge wird diePartei bei den Parlamentswahlen nur rund 10% der Sitze gewinnen, imSenat noch weniger. Das hat gravierende Folgen. So müsste sie sichmit einem von einer Mehrheit getragenen Premierminister einer anderenPartei abfinden, und dieser kann nur durch das Parlament entlassenwerden. Auch kann kein Gesetz ohne Zustimmung des Parlaments und/oderdes Premierministers erlassen werden. Deren Gesetzesentwürfe wiederummuss der Präsident nach spätestens 15 Tage unterzeichnen. MehrfacheVersuche, Gesetzesentwürfe zu blockieren, können einAmtsenthebungsverfahren zur Folge haben. Auch die Chancen, einReferendum über den EU-Verbleib durchzusetzen, sind gering, abgesehendavon, dass es in der französischen Bevölkerung keine Mehrheit fürden Austritt gibt.Doch was folgt daraus für die Finanzmärkte und die Investoren?Anders als in Bezug auf den Wahlausgang gehen die Meinungen hierauseinander. Credit Suisse hat kürzlich die Gewichtung europäischerBanken erhöht, da sie davon ausgeht, dass das politische Risiko zusteigenden Bundesanleiherenditen führen wird. Vor allem französischeBanken sind ihrer Einschätzung nach billig. Zudem würden auchLebensversicherer der Bank zufolge von einer steileren Zinskurveprofitieren. Daneben hat das Institut den französischen Aktienmarktvon neutral auf leichte Übergewichtung hochgestuft. Der Euro Stoxx50(aktuell bei 3416) wird der Bank zufolge ein Gewinner einerNiederlage Le Pens sein; als Ziel für die Jahresmitte werden 3500Punkte genannt.Skeptisch ist dagegen die Deutsche Bank. Mit einem gleitendenZwölfmonats-KGV von 15 habe die Zunahme der politischen Sorgen imzurückliegenden Monat nicht zu einem signifikanten Bewertungsabschlaggeführt. Das Institut glaubt, das eine Niederlage Le Pens zu einerAufwertung des Euro und steigenden Realzinsen führen könnte. Beideswäre für Aktien negativ. Zudem sei die robuste ökonomischeWachstumsdynamik, die sich wahrscheinlich nicht auf dem aktuellenNiveau halten werde, bereits eingepreist. Dies und weitere Gründebedeuten nach Meinung der Deutschen Bank, dass das Aufwärtspotenzialüberschaubar ist.Im Unterschied zum Abwärtspotenzial im Fall einesLe-Pen-Wahlsiegs. Hierin besteht unter den Strategen wiederEinigkeit. Die Deutsche Bank glaubt, dass die europäischenAktienmärkte um 15% sinken würden. Die Verluste würden sich auf 20%bzw. 25% erhöhen, wenn es Le Pen gelänge, ein Referendum abzuhaltenbzw. wenn diesem auch noch eine Mehrheit zustimmt. Credit Suisse gehtvon Einbußen von rund 25% aus, sollte Le Pen gewinnen und ihre Agendavollständig umsetzen können.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell