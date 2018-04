Börsen-Zeitung: Amerika ganz groß / Kommentar zur Übernahme von Sprint durch T-Mobil US von Heidi Rohde

Frankfurt (ots) - Für die Deutsche Telekom wird Amerika groß. Imdritten Anlauf gelingt ihr ein maßgeschneiderter Schulterschlussihrer US-Tochter mit dem Wettbewerber Sprint. In demmilliardenschweren Aktientausch fließen keine Barmittel, und dieTelekom sichert sich mittels einer Stimmrechtsvereinbarung dieunternehmerische Führung der neuen T-Mobile US.Softbank gibt damit mittelfristig in den USA das Signal zumRückzug, die Telekom unterstreicht dagegen ihr Bekenntnis zum"gelobten Land". Denn Konzernchef Tim Höttges hat seit langem keinenHehl daraus gemacht, dass er die Rahmenbedingungen für rentableInvestitionen in den USA für deutlich besser hält als in Europa, woaus seiner Sicht eine investitionsfeindliche Regulierung undKartellaufsicht die Entwicklung der Branche behindert.Allerdings bleiben die kartellrechtlichen Hürden auch in den USAhoch. Selbst wenn die Trump-Administration eine liberalere Haltungeinnehmen sollte als die Vorgängerregierung, dürfte es denBeteiligten nicht leichtfallen zu erklären, wie Einsparungen von rund40 Mrd. Dollar erzielt werden sollen, während zugleich auch Stellengeschaffen werden, statt wegzufallen.Allein die etwas vagen Versprechen mittelbar entstehender neuerArbeitsplätze und verstärkten Wettbewerbs aufgrund konvergenterMärkte werden kaum ausreichen, um dem Deal einen hinreichendpopulären Anstrich zu geben, der Trump als wichtig gilt.Auch bei den Investoren wird die Telekom noch einigeÜberzeugungsarbeit leisten müssen, wenn sie Zeit hatten, dieTransaktion in Ruhe zu bewerten. Das gilt nicht nur für dieFremdkapitalgeber, die einem zusätzlichen Schuldenberg von 40 Mrd.Dollar ins Auge sehen, sondern auch für die Aktionäre.Mit welchen Ausschüttungen, sie künftig rechnen können, ist nochoffen. Um den Druck auf das Rating zu begrenzen, hat sich die Telekomeinem hohen Tempo beim Schuldenabbau verschrieben, zugleich kommt fürdie neue Mobilfunktechnik 5G auch in den USA ab 2019 ein neuerInvestitionsschub auf den Konzern zu und die Integration von T-MobileUS und Sprint geht mit substanziellen finanziellen Belastungen sowieExekutionsrisiken einher.Im Heimatmarkt, wo die Telekom den Glasfaserausbau bisher mitfinanzieller Disziplin vorangetrieben hat, wird sie diesen nichtgrundlegend dämpfen können, ohne auch politischen Druck zuprovozieren. All dies schränkt den Free Cash-flow und den Spielraumfür die Dividende mittelfristig ein.(Börsen-Zeitung, 01.05.2018)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell