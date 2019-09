Börsen-Zeitung: Am Abgrund, Kommentar zu Thyssenkrupp von Christoph Ruhkamp

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Frankfurt (ots) - Das Urteil des Thyssenkrupp-Aufsichtsrats überVorstandschef Guido Kerkhoff hätte härter kaum ausfallen können: Zulangsam habe er den Umbau vorangetrieben, Beschlüsse nicht punktgenauumgesetzt und nicht klar gesagt, wo er hin will. Das wird aus demUmfeld des Kontrollgremiums berichtet. Deshalb soll Kerkhoff nun -nach 14 Monaten an der Konzernspitze mit vier Gewinnwarnungen undzwei Strategie-Volten - das Amt an Aufsichtsratschefin Martina Merzabgeben, die ebenfalls erst vor sieben Monaten als sechste Wahl insAmt kam. Zuvor hatten fünf andere Kandidaten abgesagt.Wie der Führungswechsel vollzogen wird zeigt, wie groß das Chaosschon ist. In einem normalen Unternehmen hätte man gewartet, bis dergesamte Aufsichtsrat zugestimmt hat - nicht nur das Präsidium.Offenbar wurde Kerkhoffs Leistung zuletzt so schlecht bewertet, dassman zu der Einschätzung kam, der Konzern sei eher von einerinterimistisch agierenden Aufsichtsratschefin Merz zu retten als voneinem langsamen CEO Kerkhoff. Ob das Tempo nun tatsächlich wächst,ist zu bezweifeln. Eher ist Lähmung zu befürchten.Nur in einer Hinsicht könnte mehr Geschwindigkeit aufkommen: beimVerkauf der Aufzugssparte an einen Konkurrenten. Vielleicht hat derschwedische Finanzinvestor und Großaktionär Cevian mit dem Rauswurfvon Kerkhoff den Weg frei bekommen für die von Cevian-Chef LarsFörberg schon lange angestrebte Fusion von Thyssenkrupp Elevator mitdem finnischen Aufzugshersteller Kone. Anstatt vier großer und globaltätiger Aufzugshersteller würde es dann nur noch drei geben, die umsobesseres Geld verdienen.Auf 15 Mrd. Euro wird der Wert der Aufzugssparte geschätzt.Thyssenkrupp braucht das Geld, das durch einen Teilverkaufhereinkäme, sehr dringend: für neue Wertkorrekturen auf dieProblemsparten für Automobilteile, Großanlagenbau und Stahl, für dieandauernden Umstrukturierungen mit dem Abbau von 6000 Stellen. Undnicht zuletzt auch für eine Kartellstrafe und für die 8 Mrd. Euroschweren Pensionslasten. Die Schulden sind doppelt so hoch wie dasEigenkapital. Neue Aktien kann der Konzern nicht so einfach ausgeben.Dafür bräuchte es eine außerordentliche Hauptversammlung.Den 160000 Beschäftigten ist zu wünschen, dass der Umbau schnellerFrüchte trägt als die Rezession kommt. Wenn das misslingt, stehtThyssenkrupp nicht mehr am finanziellen Abgrund, sondern ist einenSchritt weiter.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell