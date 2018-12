Börsen-Zeitung: Ein Alphatier zu viel, Kommentar zur BayernLB von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohrkann gehen. Der Mohr heißt Johannes-Jörg Riegler. Mit der "im bestenEinvernehmen" beschlossenen Nichtverlängerung des im Februarauslaufenden Vertrages des BayernLB-Chefs endet in München einfünfjähriges Missverständnis.2013 konnten sich Markus Söder, seinerzeit Finanzminister imFreistaat, und der damalige Sparkassenpräsident Theo Zellner garnicht mehr einkriegen über den Fang, den sie gemacht hatten, als sieRiegler von der Nord- zur BayernLB lockten. "Alle Personalfragen derLandesbank gelöst", tat der heutige Ministerpräsident kund. UndZellner feierte die Personalie als "zukunftsfähige und tragfähigeEntscheidung". Das war sie ja zunächst auch.Hat die weiß-blaue Landesregierung irgendwann danach vergessen,dass dem Land 75 Prozent der zweitgrößten deutschen Girozentralegehören? Wohl kaum. Also war Söders Nichtstun spätestens seit AnfangNovember ein unmissverständliches Signal.Die Landtagswahl hatte lange als passable Ausrede hergehalten, mitder man Riegler, die ob des Zögerns irritierten Beschäftigten derBank und die Öffentlichkeit zappeln lassen konnte. Doch seit derLandtag konstituiert und die neue Regierung im Amt ist, hat dieserVorwand ausgedient. Und für Riegler selbst hätte zweieinhalb Monatevor Vertragsablauf jeder weitere Tag des Zuwartens Gesichtsverlust,wenn nicht Demontage, bedeutet. Für ihn ist die Trennungalternativlos.Doch was sind die wahren Gründe, worin besteht dasMissverständnis? An Rieglers Performance kann es nicht liegen. Dievor zehn Jahren am Abgrund stehende Bank war in ihrer jüngerenGeschichte nie in einer so ertrags- und kapitalstarken Verfassung wieheute. Altlasten wurden abgebaut, das Beihilfeverfahren vorzeitigbeendet, Schulden beim Freistaat getilgt. Die Strategie stimmt, derRatingtrend zeigt nach oben. Dass die Bankenaufsicht sich dieses undjenes kritisch anschaut, ist Standard bei allen Banken. Und den, derfür all das seit fünf Jahren die Hauptverantwortung trägt, schicktman in die Wüste?Die Chemie ist es! Die Eigentümer - 25 Prozent halten dieregionalen Sparkassen, denen die BayernLB mit der erfolgreichenDirektbank DKB in die Quere kommt - haben sich mit Riegler einmitunter bis an die Schmerzgrenze unbequemes Alphatier ins Hausgeholt. Zu dieser Gattung gehören auch Söder, derAufsichtsratsvorsitzende Wolf Schumacher wie schon dessen VorgängerGerd Häusler und Sparkassenpräsident Ulrich Netzer. So viel Ego aufeinmal passt auch in München nicht durch eine Tür.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell