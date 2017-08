Frankfurt (ots) - Während der Hurrikan "Harvey" seinZerstörungswerk fortsetzt, ist noch ungewiss, wie hoch dieBelastungen für die Versicherer ausfallen. Angesichts der bereitsverheerenden Schäden in Texas und Louisiana zeichnet sich ab, dasseine höhere zweistellige Milliardensumme herauskommen könnte.Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass die Investoren dieEreignisse an der US-Küste des Golfs von Mexiko noch relativ gelassenbetrachten. Die Aktien von Munich Re, Swiss Re und Hannover Rückreagierten bislang mit minimalen Kursabschlägen. Obgleich die dreigrößten Rückversicherer noch keine Schätzungen abliefern können,dürfte "Harvey" bei so manchem Anbieter die Erfolgsrechnung verhagelnund die Ergebniserwartungen dämpfen.Der Hurrikan liefert Alarmsignale für die Assekuranz, steht dochdie diesjährige Sturmsaison im Südatlantik erst am Anfang. DieErfahrung des Katastrophenjahres 2005 - als drei tropischeWirbelstürme in Folge die Branche mit rekordhohen 105 Mrd. Dollarbelasteten und für tiefrote Zahlen sorgten - lehrt, dass nach"Harvey" noch einiges nachkommen kann.Dass die Hurrikan-Risiken 2017 höher ausfallen, hattenMeteorologen vorhergesagt. Berufsoptimisten in denVersicherungskonzernen könnten nun hoffen, dass es nicht so schlimmwird, springt doch bei Großschäden aus Starkregen und Hochwasser inden USA zum Teil Vater Staat ein. Das gilt aber nur für privateHaushalte. Die Belastungen für die Wirtschaft in Form vonBetriebsunterbrechungen tragen Versicherer - und die schlagen insKontor, wie die Ölraffinerien und der internationale Flughafen vonHouston, die in den Fluten versinken, zeigen. Zwar haben dieRückversicherer vor zwölf Jahren von "Katrina" gelernt, indem sieNaturkatastrophendeckungen teils auf Zweitschadenereignisseumstellten, also erst bei einem nachfolgenden Hurrikan einspringen.Doch bei einer Sturmserie nützt ihnen dieser Selbstbehalt wenig.Derweil dürfte ihnen aber "Harvey" auf einem anderen Feld vonNutzen sein, so zynisch dies klingen mag. Aufgrund relativ geringerGroßschadenereignisse und eines Überangebots beklagen sich dieetablierten Häuser seit Jahren über fallende Preise fürNaturkatastrophendeckungen, was jedoch für die Versicherungsnehmerein Segen ist. Eine folgenschwere Hurrikan-Serie könnte eineTrendwende bewirken. Daher wird das diesjährige Branchentreffen MitteSeptember in Monte Carlo mehr den je ein Stimmungsindikator sein fürkünftige Vertragserneuerungsrunden in der Assekuranz.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: B?rsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell