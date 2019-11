Börsen-Zeitung: Aktienhausse mit ETFs / Kommentar von Werner Rüppel zur Entwicklung der Indexprodukte

Frankfurt (ots) - Per Ende Oktober haben börsengehandelte Indexfonds (ETFs) undbörsengehandelte Indexprodukte (ETPs) mit weltweit investierten Geldern von 6Bill. Dollar ein neues Rekordniveau erreicht, berichtet das Analysehaus ETFGI.Damit sind die in ETFs angelegten Assets allein in einem Monat um 3% gestiegen.Dabei haben die börsennotierten Indexprodukte nicht nur in den USA mit 4,2 Bill.Dollar Assets under Management, sondern auch in Europa mit 960 Mrd. Dollar einenRekordstand erreicht.Warum legen die ETFs so deutlich zu? Ein wesentlicher Grund ist, dass die imVergleich zu aktiven Fonds preisgünstigen Produkte ein echter Wachstumsmarktsind, und das seit Jahren. Dass die überdurchschnittlich hohen Zuwachsraten derETFs sich fortsetzen werden, darin sind sich alle Experten einig. So zeigt eineStudie von J.P. Morgan unter institutionellen Anlegern, dass diese ihreAllokation in ETFs in den kommenden Jahren deutlich ausweiten wollen.Nachholbedarf herrscht dabei vor allem noch in Europa, wo ETFs noch nicht soverbreitet sind wie in den Vereinigten Staaten.Privaten Anlegern werden ETFs inzwischen bereits von Spiegel online als einInstrument nahegelegt, um dem Niedrigzinsumfeld zu entkommen. Doch haben bishernur 5% der Anleger Ersparnisse in ETFs angelegt, auf diese Untersuchung vonYougov hat die Deutsche Börse auf ihrem ETF-Forum hingewiesen.Hinzu kommt, dass auch aktive Manager in ihren Produkten und kundenspezifischenLösungen zunehmend ETFs einsetzen. Auch aktiv nutzt also passiv. So hat zumBeispiel die Deka jüngst Vermögensverwaltungsprodukte aufgelegt, die wesentlichauf den börsennotierten Indexfonds basieren. Und in etlichen Mischfondsverschiedener Anbieter finden sich ETFs wie zum Beispiel auf den S&P 500, um denUS-Aktienmarkt abzudecken. Darüber hinaus haben sich ETFs in den letzten Jahrenneben den großen Aktienindizes weitere Börsensegmente und Assetklassenerschlossen: Anleihen, grüne Fonds (ESG), Smart-Beta-Produkte und vieles mehr.Der zweite Grund, warum ETFs derzeit geradezu durchstarten, ist aber einanderer: Nachdem viele Monate ob des massiven Einbruchs an den Aktienmärkten2018 bei vielen Investoren noch Zurückhaltung geherrscht hat, fließen jetztwieder massiv Gelder in Equities. So lagen im Oktober die weltweiten Zuflüsse inAktien-ETFs mit 22,9 Mrd. Dollar klar über denen von Anleihen-ETFs, die 19,5Mrd. Dollar erreichten. Und BlackRock weist auf Europas Comeback hin: Im Oktoberhaben ETFs auf europäische Aktien erstmals seit einem Jahr den zweiten Monat inFolge Zuflüsse verbucht.Wie der November wird, ist natürlich noch offen. Doch hat sich, wie man hört,die Nachfrage nach Aktien-ETFs fortgesetzt. Die Bewegung ist auch eingängig.Denn wenn Investoren feststellen, dass die Aktienmärkte laufen und sie eherunterinvestiert sind, was werden sie tun? Vermutlich einen börsennotiertenIndexfonds kaufen, das ist am einfachsten. Schließlich sind ETFs laut StefanKuhn, der bei SPDR das Deutschland-Geschäft leitet, sehr effiziente Instrumente,um Kapital zu allokieren, auch kurzfristig. Und um den US-Aktienmarktabzudecken, gibt es in der Tat kaum ein besseres Produkt als einen ETF auf denmarktbreiten S&P 500.Das Assetmanagement ist als Branche durchaus zyklisch, das gilt auch fürIndexfonds. Trotz Zuflüssen konnte die ETF-Branche 2018 die verwalteten Geldernicht steigern, weil die Aktienkurse fielen. Nun haussieren Equities undmonatlich erreicht die Industrie neue Rekordstände. Trotz der Zyklik bleibt derlangfristige Trend passiver Anlagen aber klar aufwärts gerichtet.Die gestiegene Nachfrage nach Aktienprodukten ist nicht zuletzt auch eine Chancefür Assetmanager. Die DWS hat bei ihrer ETF-Marke Xtrackers jüngst die rundeZahl von 100 Mrd. Euro an verwalteten Geldern durchbrochen. Und der Kurs derDWS-Aktie ist zuletzt deutlich geklettert.(Börsen-Zeitung, 16.11.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell