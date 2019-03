Börsen-Zeitung: Aktien für niedrige Zinsen / Analyse zur Anlagestrategie im Niedrigzinsumfeld von Dietegen Müller

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt (ots) - Dass die Zinsen in der Eurozone noch längerniedrig bleiben, ist keine allzu große Überraschung. Nur ist es jetztsozusagen amtlich, seit die Europäische Zentralbank (EZB) vor guteiner Woche erklärt hat, dass die Leitzinsen auch über 2019 hinausunverändert belassen werden. Da die Inflationserwartungenzurückgegangen sind, gehen Analysten davon aus, dass die EZB auch imJahr 2020 kaum den Leitzins anheben dürfte. Dies hat auchImplikationen für Anlagestrategien an den Aktienmärkten. Einebeliebte Strategie in einem Umfeld niedriger Zinsen ist es, aufDividendenpapiere mit niedrigerer Schwankungsbreite (Low Volatility)zu setzen. So rät BNP Paribas zu solchen Aktien, da diese beisinkenden Anleiherenditen besser abschneiden.Die Ökonomen von Société Générale wiederum gehen nicht von einerZinserhöhung durch die EZB vor 2021 aus. LockerereFinanzierungskonditionen sprechen für risikoreichere Vermögenswerte,schreiben die Strategen von Société Générale, weshalb auch dieJahresendziele für die Aktienmärkte etwas hochgesetzt wurden.Allerdings bleibe es schwierig, "übermäßig enthusiastisch" füreuropäische Titel zu sein, so die Strategen, da US-Aktien mehrWachstum zu liefern versprächen und asiatische und chinesische Titelzunehmend als Must-have für globale Portfolios erscheinen würden.Demgegenüber würden europäische Aktien eher ein "Value Play"darstellen. Dies allerdings vor allem in Sektoren, die aus Sicht derStrategen mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Mit Value-Strategiewerden meist Anlagen in Aktien bezeichnet, die besonders niedrigeKurs-Buchwert- und Kurs-Gewinn-Verhältnisse aufweisen.Value-Strategien neigen aber dazu schlechter abzuschneiden, wenn dieRenditen an den Anleihemärkten sinken.Da die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sich bereits wiederdeutlich der Null-Prozent-Marke von oben angenähert hat, untersuchtendie Strategen von Société Générale, welche Aktien in einem Umfeldsinkender Anleiherenditen besonders leiden oder profitieren. Dabeiwird deutlich, dass Pharma- und Konsumgüterhersteller gutabschneiden. Umgekehrt leiden Bank- und diversifizierte Finanzwertebesonders. Die Bewertung von Konsumgüteraktien gemessen amShiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis liege dabei auf einem Zehnjahrestief.Das Shiller-KGV wird auf Basis der durchschnittlichen Gewinne dervergangenen zehn Jahre berechnet.Für die Strategen ist es dementsprechend eine reizvolle Strategie,nun Konsumgüteraktien gegenüber Bankwerten zu bevorzugen, um vomUmfeld niedriger Anleiherenditen zu profitieren. Die Expertenbetonen, dass zwar Bankanleihen Rückenwind von niedrigen Zinsenerhalten, nicht jedoch das Aktienkapital der Finanzinstitute, da ihreProfitabilität bei niedrigen Zinsen schwach bleibt.Die Bevorzugung von Konsumgüteraktien - Consumer Staples - oderauch Gesundheitswerten im Niedrigzinsumfeld lässt sich etwa an denAktienkursen von L'Oréal, Reckitt Benckiser oder Unilever ablesen,die in den vergangenen Tagen deutlich zugelegt haben.Diese Titel weisen alle ein niedriges Beta von unter 1 aus. EinBeta von 1 bedeutet, dass der Aktienkurs genauso stark schwankt wieder Gesamtmarkt, liegt der Wert darunter, ist die Schwankungsbreitegeringer. In den vergangenen zwei Jahrzehnten, in denen die Zinsentendenziell immer weiter gesunken sind, hat sich gezeigt, dass sichAnlagen in solche Aktien überproportional bezahlt gemacht haben.Solche Low-Volatility-Strategien sind auch wissenschaftlichuntersucht worden, etwa um herauszufinden, ob ihre Überrendite nichtnur in einem Umfeld sinkender, sondern auch steigender Zinsen, alsoin einem unterschiedlichen wirtschaftlichen Rahmen, Bestand hat.Der Assetmanager Amundi hat festgestellt, dass Gesundheits- undKonsumgüteraktien weniger von der Höhe denn der Steilheit derZinskurve beeinflusst werden, aber Rückenwind von sinkenden Zinsenerhalten, wie auch Versorger- und Telekomwerte. Nicht nur dieSektorauswahl, auch die Einzeltitelauswahl spielt aber eine Rolle. Soschneiden Unternehmen mit einer höheren Verschuldung besser ab, wenndie Zinsen niedrig sind. Umgekehrt sind solche Zinswetten gefährlichfür die Performance, sollten die Sätze doch steigen.(Börsen-Zeitung, 16.03.2019)Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell