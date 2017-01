Börsen-Zeitung: Abschreckungspolitik, Kommentar zur Türkei von Dietegen Müller

Frankfurt (ots) - Die Lage in der Türkei spitzt sich immer mehr zu- nicht nur politisch, auch ökonomisch. Die Stimmen werden lauter,die das Land am Bosporus bereits auf dem Weg in eine gefährlicheAbwärtsspirale sehen. Ablesbar ist dieser voranschreitendeVertrauensverlust am drastischen Kursverfall der türkischen Lira. DieEntscheidung der türkischen Währungshüter, die Liquidität in derLandeswährung nun durch den Ausfall einer Ein-Wochen-Repo-Auktion zuverknappen, hat den Wechselkurs am Donnerstag kurzfristig zwardeutlich gestärkt - wobei hier auch der zur Schwäche neigende Dollarhineinspielte. Doch spricht derzeit nichts dafür, dass diese Erholungin eine Phase der Stabilisierung führt.Durch die Verteuerung der inländischen Nachfrage nachausländischen Devisen verlangsamt sich der Kapitalabfluss aus dem"Hot Money"-Land wohl. Ökonomen sind sich aber einig: StattLiquiditätsverknappung wäre eine markante Zinserhöhung angesagt. Dochdazu scheint die türkische Zentralbank (CBT) offenbar nicht mehrfähig zu sein, da dies kurzfristig die Wirtschaft belasten würde undvon Präsident Recep Tayyip Erdogan kategorisch abgelehnt wird. Damitverliert die CBT ihre Glaubwürdigkeit, die sie mit ihren Reaktionenauf Lira-Schwächen zuletzt 2014 bewiesen hatte. Sie kannStützungskäufe vornehmen, doch ihre Fremdwährungsreserven sindendlich und nur einige Tropfen im Feuer.Der Aufruf Erdogans, die Notenbank müsse jetzt einen Abwehrkampfgegen angeblich substanzlose Devisenspekulationen führen - die ernoch dazu gleichauf stellt mit bewaffneten Angriffen auf sein Land -lassen Schlimmeres befürchten. Von einem tumultuösen Parlament willsich der Autokrat das Regieren per Dekret absegnen lassen, dabeiblendet er aus, was die ökonomischen Gründe für den Lira-Verfallsind. Sein Land weist ein hohes Leistungsbilanzdefizit aus, das sichüber die vergangenen zwölf Monate bis November auf 33,6 Mrd. Dollarsummierte, rund 4,5