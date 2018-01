Börsen-Zeitung: Abrüsten, Kommentar zur Tarifrunde von Mark Schrörs

Frankfurt (ots) - Die Tarifrunde in der Metall- undElektroindustrie geht in die heiße Phase - und es droht ein Streitwie seit Jahren oder gar Jahrzehnten nicht. Nun müssen beide SeitenMaß und Mitte wahren: Die Arbeitgeber sollten sich überfälligenDiskussionen nicht verweigern, aber die IG Metall darf auch nichtüberziehen. So sehr die Wirtschaft in Deutschland aktuell auchbrummt, so wenig kann sie einen Streik in der Schlüsselbranchegebrauchen.Die 6-Prozent-Lohnforderung der IG Metall ist da sicher noch daskleinere Problem - denn sie ist erst einmal nur genau das: eineForderung. Die Arbeitgeber bieten bislang 2 Prozent mehr Gehalt.Damit scheint ein Kompromiss in der Mitte möglich - und im Übrigenauch vertretbar: Zieht man die alte Formel "Produktivität plusInflation" zu Rate, scheinen 3 Prozent oder gar ein Schnaps mehrökonomisch gerechtfertigt. Viel kritischer, weil kontroverser ist dieForderung nach einer befristeten Senkung der Arbeitszeit auf 28Wochenstunden - teils mit Lohnausgleich. Die IG Metall pocht auf mehrZeitsouveränität der Beschäftigten - und droht mit den neuen24-Stunden-Warnstreiks oder gar raschen Flächenstreiks. DieArbeitgeberseite will im Gegenteil die Optionen für mehr Arbeit proWoche ausweiten - und brandmarkt den IG-Metall-Vorstoß gar alsillegal.Mit der Forderung nach Teillohnausgleich etwa für Beschäftigte,die Kinder erziehen oder Familienangehörige pflegen, schießt dieGewerkschaft wohl etwas übers Ziel hinaus. So verdienst- und wertvolldiese Tätigkeiten sind, so wenig sollte deren Finanzierung primär beiden Unternehmen abgeladen werden. Das ist zuallererst einegesamtgesellschaftliche Verantwortung.Was die Arbeitszeitverkürzung an sich betrifft, müssen aber beideSeiten ideologisch abrüsten. Die Gewerkschaft muss anerkennen, dassviele Betriebe den Beschäftigten auch jetzt schon entgegenkommen -auch wenn es da viel Verbesserungspotenzial gibt. Sie darf zudem dieWettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und die Beschäftigungschancenaller Arbeitnehmer nicht aus dem Blick verlieren. Die Arbeitgeberdürfen indes nicht übersehen, dass es im EU-Vergleich bereits einestarke Flexibilität gibt - auch wenn sie sich mehr wünschen. Zudemmüssen sie angesichts des Fachkräftemangels ein ureigenes Interessehaben, Familie und Beruf besser zu vereinen.Viele Arbeitszeitregeln stammen noch aus den 1980er Jahren. DieZukunft der Arbeitswelt - Stichwort: Digitalisierung - macht esnötig, die Bedürfnisse von Unternehmen und Beschäftigten neuauszutarieren, wobei die Lösung von Betrieb zu Betrieb verschiedensein wird. Ein solcher Ausgleich ist im Interesse aller - das mussjetzt die Maxime sein.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell