Börsen-Zeitung: Ablenkung gesichert, Kommentar zu Tesla von Stefan Paravicini

Frankfurt (ots) - Er wünschte, dass er Tesla von der Börse nehmenkönnte, sagte Elon Musk in einem Interview mit dem "Rolling Stone" imNovember. Als börsennotiertes Unternehmen sei der Elektroautobauerweniger effizient, klagte der Firmengründer und CEO. Ähnlich klingtes in der internen Mitteilung, in der Musk die Pläne für einenmöglichen Buy-out des an der Börse 63 Mrd. Dollar schweren Konzernsbegründet, die er wie aus heiterem Himmel über die sozialen Medienverkündete. Tesla sei ohne die "Ablenkungen", die eine Börsennotizmit sich bringe, ein besseres Unternehmen.Musk hatte seit dem IPO von Tesla im Jahr 2010 noch nie richtigBock auf die Börse, obwohl die Investoren sich von Musk bis heutegerne das Blaue vom Himmel versprechen lassen. Der Visionär undTausendsassa hat keinen Spaß an vierteljährlichen Telefonkonferenzenmit "öden" Fragen von "Holzköpfen", wie Musk Analysten erst vor dreiMonaten abkanzelte. Er hasst die Zweifler, die auf einen sinkendenKurs von Tesla setzen: "Alles Trottel, die wollen, dass wir sterben",erklärte er dazu einmal. Erschwerend kommt hinzu, dass Musk mitseinem Raketen-Venture SpaceX, das von Investoren zuletzt mit rund 25Mrd. Dollar bewertet wurde, jeden Tag die Vorzüge eines privatenUnternehmens ausleben kann.Musk hat keine Lust auf Börse, aber hat er auch die Investoren ander Hand, die er selbst dann für einen Buy-out braucht, wenn er seineAnteile behält? "Finanzierung gesichert", heißt es in dem Tweet, mitdem er die Investoren in Aufruhr versetzte. Seither blieb es nichtnur auf dem Twitter-Account von Musk verdächtig still. Der Boardteilte am Mittwoch immerhin mit, dass der CEO bereits in dervergangenen Woche die Diskussion über einen Buy-out gestartet hatte,womit zumindest jene Marktbeobachter widerlegt sind, die Muskzutrauen, die Pläne spontan entwickelt und hinausposaunt zuhaben. Die Pläne würden geprüft, erklärte er Board weiter, währendes aus Bankenkreisen hieß, Tesla sei an der Wall Street mitniemandem über eine Finanzierung des bisher größten Buy-out allerZeiten im Gespräch.Wollte Musk nur sicherstellen, dass Shortseller mit Tesla einenrabenschwarzen Tag erleben? Schielt der CEO auf eine Wandelanleiheim Volumen von 900 Mill. Dollar, die im November fällig wird undjetzt "im Geld" ist? Und was sagt die Börsenaufsicht SEC dazu, dassMusk ohne Not eine Unterbrechung des Handels provoziert hat?Weitere "Ablenkung" ist Tesla sicher, erst recht wenn dieFinanzierung eines Buy-out doch nicht gesichert sein sollte.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell