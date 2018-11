Börsen-Zeitung: Das 100-Milliarden-Loch, Kommentar zum Bankenverband von Bernd Wittkowski

Frankfurt (ots) - Der hanseatische Kaufmann zeichnet sich nebenEhrbarkeit im Handeln, Anstand, Verlässlichkeit und sozialerVerantwortung als Basis nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolges sowieWeltoffenheit nicht zuletzt durch Verschwiegenheit aus. Zu denherausragenden Tugenden eines Verbandspräsidenten wiederum gehört es,die Hohe Schule der Diplomatie zu beherrschen. Hans-Walter Peters,Chef und Mitinhaber der Hamburger Traditionsbank Berenberg, ist,wiewohl nicht in Hamburg geboren, zweifellos eine Inkarnation deshanseatischen Kaufmanns. Und er ist Präsident des Bankenverbandes.Doch am Montag hat er Diskretion und Diplomatie zu Hause gelassen undmal kurz in einem kontrollierten Ausbruch die Contenance verloren.Gut gebrüllt! Peters wirft der EZB "geldpolitische Exzesse" vorund zerpflückt regelrecht ihre Argumentation und den "Anachronismus"der Negativzinsen eingedenk von Teuerungsraten mit einer 2 vor demKomma und einer seit 22 Quartalen ununterbrochen wachsendenEuro-Wirtschaft. Zudem konstatiert er, die italienische Regierungsetze sich "unverfroren über europäische Regeln hinweg" undmissbrauche das Vertrauen der Partner.Solche Fakten zur Kenntnis zu nehmen und sich maßlos darüber zuärgern, sind das eine. Sie coram publico anzuprangern, ist etwasanderes. Man hat aus diesem Spitzenamt im privaten Bankenlager - vonden Verbandsspitzen der Sparkassen und der Kreditgenossen schon eher- so erfreulich klare Worte zu diesen Themen lange nicht gehört.Warum Peters gegen die EZB vom Leder zieht, ist leicht zuverstehen: Die Auswirkungen von Niedrig-, Null- und Negativzinsen aufdie Erfolgsrechnungen der Banken überschreiten längst dieSchmerzschwelle. Seit 2014, so rechnet der Bankenpräsident vor, habendie Institute im Euroraum fast 20 Mrd. Euro an negativenEinlagezinsen an die EZB gezahlt. Die US-Notenbank wird derweil von2014 bis Ende dieses Jahres umgerechnet 80 Mrd. Euro an positivenZinsen an die amerikanischen Geschäftsbanken vergütet haben. Dieses100-Mrd.-Euro-Loch erklärt nicht alles, aber sehr vieles, wennVergleiche etwa von Erträgen und Börsenwerten der Banken dies- undjenseits des Atlantiks angestellt werden. Und die"verantwortungslose" Politik Italiens droht nun die Bankensystemeauch in europäischen Nachbarländern weiter zu schwächen.Wenn dann noch von europäischen Aufsehern eine mangelndeProfitabilität hiesiger Banken kritisiert wird, darf Betroffenen undihren Interessenvertretern schon mal die Hutschnur reißen. Hanseathin, Präsident her.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deOriginal-Content von: Börsen-Zeitung, übermittelt durch news aktuell