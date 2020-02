Börsen-Woche KW 8 | Corona-Angst-Woche - und Wirecard kämpft, Varta upgraded, ThyssenKrupp leidet, Sixt feiert, ...

Die Vorwoche zeigte neue Indexhöchststände, Corona schien vergessen. Aber welche Wirkungen wird "es" auf die Konjunktur haben - Lufthansa fliegt nicht mehr bis Ende März nach China, VW Absatzeinbruch in China, DHL nimmt keine Pakete mehr für China an und so startete die Börsenwoche im Schatten dieser Nachrichten und endete damit.