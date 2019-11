Börsen-Woche KW 48 | Woche des Kräftesammelns für Evotec, Steinhoff und Wirecard, um nur die Großen zu nennen...

Am Samstag konnten wir ein spannendes, offenes Interview mit Dr. Werner Lanthaler, dem CEO Evotec's, über Shortselling, Visionen und Fundamentales. veröffentlichen. Es zählt halt Fundamentales: Am Montag ging es los "Deutsches Eigenkapitalforum" in Frankfurt und die Börse mit 13.247,51 Punkten. Um 12:00 Uhr Dt. Zeit lieferte die Mehrheitsbeteiligung Pepkor, Südafrika, Steinhoff International Holding eine gute Vorlage mit einem weiteren Wachstumsgeschäftsjahr.Morgens gab es noch sehr gute Quartalsergebnisse von 2G Energy, Dr. Werner Lanthaler zeigte sich auf dem Eigenkapitalforum charismatisch in eigener Sache und überzeugte mit Evotec's besonderen "Vorteilen gegenüber den großen Pharmas und Teil-Wettbewerbern". Datagroup im Rekordmodus, Akasol muss erkennen, das man sich nicht von der Konjunktur für Fahrzeugbauer abkoppeln kann.

Schlusskurs auf XETRA war ein Stand von 13.246,45 Punkten und am Dienstag ging es weiter - mit dem Eigenkapitalforum, the place to be. Vorher meldete sich noch Vectron zu Wort mit einer Mittelfristplanung - endlich wissen die Anleger, welche Erwartungen Vectron an die riesige Chance der Kassenverordnungsumsetzung in EUR-Umsatz und Gewinnmarge hat.

Am Dienstag startet der DAX bei 13.256,40 Punkten, danach geht es leicht bergab. Instone liefert die Q3 Zahlen, die einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Auf dem Dt. Eigenkapitalforum in Frankfurt versuchen die Unternehmen einen guten Eindruck zu hinterlassen, was einigen auch gelingt: Aurelius macht neugierig auf die nächsten Monate mit dem großen Fragezeichen, warum der Kurs der Aktie in den letzten Monaten eher enttäuscht. Der CEO der Vectron macht die Mittelfristplanung, die am Vorabend veröffentlicht wurde transparent und nachvollziehbar - inclusive der Einschätzung, das man eher konservativ oder mit Angst vor großen Zahlen eine geistige Schere beim Ausblick einlegte. DIC Asset steigt fast 8% an einem Tag - gute Q3-Zahlen, ein Analyst von HSBC sieht 20,00 EUR Kursziel und -vielleicht auch ein wenig- der DIC Asset Auftritt auf dem Dt. EK-Forum am Montag - jedenfalls endet der DAX bei 13.236,42 Punkten.

Mittwoch geht es los bei 13.291,01 Punkten, im Laufe des Tages geht es weiter hoch, um dann leicht schwächer bei 13.287,07 Punkten. Und was war dazwischen? Steinhoff mit einem weiteren vollzogenem Desinvestment - 1,5 Mrd. EUR Umsatz plus 6.000 Mitarbeiter starke Autoersatzteilhandelsgruppe in Südafrika verlässt den Steinhoff-Konzern. Wirecard stellt eine Studie über Kaufverhalten und Loyality-Programme vor, die eigentlich genau bestätigt, was Wirecard vorher immer gesagt hat. Positiv, wie der Black Friday wahrscheinlich für Wirecards Zahlen, reicht es aber auch für eine positive Überraschung die veröffentlicht werden kann? DEFAMA empfiehlt sich für einen genaueren Blick auf dem Deutschen Eigenkapitalforum - einfaches Konzept, nachvollziehbar und lukrativ. Nischenmarkt-player mit großen Wachstumsmöglichkeiten. Knorr Bremse liefert - in unseren Augen - eigentlich gute Zahlen, die aber an der Börse schlecht aufgenommen werden, die Perspektive trübe sich ein...All for one Group AG geht voll in das Cloud-Geschäft, wächst dort stark und schließt das Transformationsjahr zwar mit Gewinneinbußen, aber trotzdem gar nicht so schlecht ab. Die Strategie "Cloud" trägt bereits erste schöne Früchte.

Am Donnerstag ging es mit 13.247,61 Punkten los. PNE AG verkauft Windräder und behält die Maintenance, Holidaycheck Group AG hat Möglichkeiten, ob man die auf die Strasse bekommt, wird man sehen.DIC Asset liefert ab - Ankaufsvolumen jetzt schon erreicht für 2019. Und Wirecard startet als Technikprovider Swatchpay, auch über boon direkt einsetzbar, wichtig, wenn es darum geht, den Banken das klassische Girokontogeschäft abzujagen. Je mehr Möglichkeiten, je mehr "hippe" Zusatzgimmiks, desto größer die Marktdurchdringung. Schluss eines uninspirierten Handelstages - Amerika hat wegen Thanksgiving geschlossen - bei 13.245,58 Punkten. Selbst Trump's Unterschrft unter zwei - von China vehement abgelehnten - Gesetzentwürfen wegen der Hongkongproteste, die eigentlich nur Symbolcharakter haben, konnte bisher den Markt nicht wesentlich negativ beeinflussen.

Blackfriday is. Großkampftag für Retailhändler, Zahlungsabwickler, Werbefirmen und Lieferservices, unbeeindruckt eröffnet der DAX leichter bei13.179,25 Punkten. Um sich relativ schnell wieder zu erholen. ALBIS Leasing erhält neue Hauptaktionäre, offen ist ob diese noch mehr wollen, PNE's Übernahme durch den Infrastrukturfonds von Morgan Stanley hakt - man muss die Angebotsfrist um 14 Tage verlängern, verzichtet auf die Mindestannahmeschwelle. Und es kommt bei PNE Dynamik auf, der Aufsichtsrat und Vorstand melden sich zu Wort. UND TELEFONISCH DER POTENTIELLE KÄUFER BEIM nwm. Mal schauen, ob die sicher geglaubte Übernahme - wenn sie kurzfristig erfolgen soll - vielleicht nur mit einer Kaufpreisnachbesserung klappt? Evotec schließt die Woche auf Xetra oberhalb der wichtigen 20.00 EUR Marke, der Anfang vom Revival?

Und besonders haben wir uns über das Exclusivinterview mit Matthias Schrade von DEFAMA gefreut - erfolgreich in der Nische mit Drang zum - noch größeren - Erfolg.

Der DAX endet erholt bei 13.236,38 Punkten und verabschiedet sich ins Wochenende - nicht Fisch, nicht Fleisch diese Woche. Es fehlen die großen Impulse in eine der beiden Richtungen, kann bis Weihnachten noch spannend werden.

Am Montag Morgen notierte der DAX bei Handelseröffnung im Frankfurter-Handel um 9:00 Uhr bei 13.247,51 Punkten und Ende der Woche bei 13.236,38 Punkten (XETRA-Schluss 17:45 Uhr).







