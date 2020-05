Börsen-Woche KW 21 | Krise erledigt? News von Morphosys, Dermapharm, Wirecard, VARTA bewegten...

Am Wochenende sahen wir keinen Grund für die hohen Kursverluste am Freitagnachmittag bei Wirecard - Al Alam schließt und deshalb 72,00 EUR? Und wir schauten uns die Perspektiven an von VARTA - Superquartal mit anschließender Kursexplosion - Wie geht es weiter? Soweit das Wochenende und am Montag startete man gut mit 10.683,80 Punkten und erreichte am Abend einen Schlussstand von 11.058,87 Punkten - schon fast zu schnell könnte man meinen. Und tagsüber: Mit der Welle geschwommen die zuletzt verprügelte WIRECARD - operativ topp, Verluste von Freitag aufgeholt und jetzt ? Bundesanzeiger zeigt woher der Wind kam. Der gebeutelte Konzern mit südafrikanischen Wurzeln kommt nicht zur Ruhe: Steinhoff - Heather Sonn muss gehen - conflicts of interest verschwiegen Die Folgen Coronas treffen auch nachhaltige Unternehmen: SFC Energy mit Q1 "von Corona angeschrammt" Und die Wallstreet:online mit Lauf beim Smartbroker

Dienstag mit 11.200,92 Punkten ging es los geradezu euphorisch los, im Laufe des Tages sollte es sich etwas beruhigen. Bundesanzeigermeldungen ließen uns spekulieren: Wirecard - 2 reduzieren - einer greift an. Einer unserer Crashzeitentips absolviert eine HV online: Encavis mit interessanter Dividendenalternative auf ungebrochenem Wachstumskurs. Während viele unter Corna leiden, läuft für andere dieses Jahr richtig gut: KWS Saat wächst zweistellig - Prognose am oberen Rand ist erreichbar und andere sammeln Aufträge ein: Hochtief mit 500 Mio. Auftrag - Duisburger Rheinbrücke plus. Unbeirrt von Hoch zu Hoch geht es bei Dermapharm - läuft und läuft und... Erwartet und jetzt durch § 40 Meldung bestätigt: Teamviewer ohne Permira - kommt näher. Der DAX schloss am Dienstag bei - immer noch guten - 11.075,25 Punkten.

11.029,33 Punkte, so ging es am Mittwoch los und am Ende schloss der Markt bei 101.223,71 Punkten. Zwischen den Glocken: Wirecard - endlich mal wieder was Operatives Wenig überraschend CTS hat Probleme - normal bei dem Geschäft. Zuerst wollten die Aktionäre fokussierung un dVerkauf der Tochter - zumindest die aktivistischen Aktionäre, jetzt geht man einen anderen Weg: Aareal will IT-Tochter behalten und Geld für Expansion - bedeutet große Chancen und langfristiges Potential für die Aareal-Gruppe, Die Tele Columbus bestätigt Prognose und frisches Geld macht es möglich CO.DON kann weiter machen.

Donnerstag - FEIERTAGSHANDEL - wenig Nachrichten aus Europa - wenig Liquidität - eröffnet bei 11.088,12 - Schlussstand im DAX 11.065,53 Punkte. Nur eine wichtige News von Morphosys - weiter mit Tafasitamap, diesmal in Europa... Und grundsätzliche Betrachtung mit Meldungen vom Vortag: Wirecard - weniger Shorts, BoA mischt wieder mit, Handel illiquide... Wie gesagt wenig Nachrichten - in USA kommen wieder Sorgen vor einem US-China-Handelskrieg auf, US-Senat verabschiedet Gesetze, die möglicherweise Listings chinesischer Firmen in den USA beenden, WHO meldet höchste Neuinfektionszahl ever für Covid-19.

Freitag: OPENING bei 10.896,28 Punkten - unter 11,000, es sah nach einem etwas enttäuschenden Wochenschluss aus, relativ nachrichtenloser Tag, außer der Knall aus der Immobilienbranche: TAG Immobilien und LEG Immobilien reden über einen Zusammenschluss - es könnte ein DAX-Kandidat entstehen. VARTA wieder im Fokus der Hedgefonds, die wieder anfangen ihre Positionen bei steigenden Kursen auszubauen. publity mit einem Verkaufserfolg in Corona-Zeiten, wie üblich begleitet von Aktienkäufen und Anleihenkäufen durch den Hauptaktionär und CEO Thomas Olek. Tages- und Wochenschluss wieder über der magischen Grenze: 11.073,87 Punkte.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_03)}

Am Montag Morgen notierte der DAX bei Handelseröffnung im Frankfurter-Handel um 9:00 Uhr bei 10.683,80 und schloss Ende der Woche bei 11.073,87 Punkten (XETRA-Schluss 17:45 Uhr). Geht es nächste Woche so weiter oder kommt wieder mal ein Rückschlag - fragile Entwicklung, die sich jederzeit drehen könnte... aber der verbreitete Pessimismus könnte positiv wirken....





Chart: DAX| Powered by GOYAX.de

