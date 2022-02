Die Börsen-Party ist vorbei: Jetzt beginnt das richtige Investieren

Börsen-Party und richtiges Investieren: Natürlich beinhaltet erfolgreiches, langfristig orientiertes Investieren viele Emotionen. Mal die Euphorie, mal die Baisse. Es gibt hin und wieder Extreme. So wie eben unlängst bei Wachstumsaktien, was sich unter anderem mit PayPal und Meta auch auf die erste Börsenliga ausdehnt.

In Zeiten der Börsen-Party ist es natürlich einfacher, erfolgreich zu investieren. Von steigenden Kursen zu profitieren und wirklich in der Breite auf viele erfolgreiche Aktien zu setzen, ist easy going. Aber jetzt beginnt eine Phase, in der sich zeigt: Wer richtet sein Fähnchen nach dem Wind aus? Und wer ist dabei, richtig zu investieren?

Richtiges Investieren: Keine Börsen-Party

Es ist gewiss nicht verkehrt, eine Börsen-Party mitzunehmen. Wir alle setzen langfristig orientiert schließlich darauf, unser Vermögen bestmöglich zum Wachsen zu bringen. Steigende Kurse sind eine Seite dieser Gleichung. Aber es gibt eine zweite: das Kaufen mit den Konditionen, die steigende Kurse ermöglichen können.

Genau bei diesem Anknüpfungspunkt ist Partystimmung unter den Anlegern ein zweischneidiges oder sogar konträres Element. Natürlich ist es positiv, wenn jede Investition schnell wie der große Fang wirkt. Das verleiht jedoch dazu, entweder fahrlässig zu werden oder zu glauben, dass die Stimmungslage immer so ist. Oder eben auch, dass man vergisst, was das erfolgreiche Investieren ausmacht: Beispielsweise das Durchhalten in volatilen Phasen, das Aussitzen einer Korrektur oder eines Crashs oder, dass man langfristig orientiert günstige Chancen nutzen sollte.

Deshalb sage ich jetzt ganz klar: Nach der Börsen-Party zeigt sich erst, wer spekuliert und auf steigende Kurse setzt. Und wer als Investor wirklich investiert. Das heißt, günstige Anteile von Unternehmen erwerben möchte und egal, was die Aktienkursperformance kurzfristig macht, seinen Investitionen die Treue hält. Ohne Zweifel ist das der schwierigere Part. Aber der Elementarere, der langfristig die Spreu vom Weizen trennt.

Was machst du jetzt?

Wenn du die vergangenen Wochen oder ein, zwei Monate im Hinblick auf die Corona-Profiteure schon für schwierig gehalten hast, kann ich dich leider nicht beruhigen. Die Aktienmärkte stehen weiterhin hoch, DAX, S&P 500 und Co. notieren nicht unweit ihrer Rekordhochs. Es ist daher möglich, dass es noch weiter bergab geht. Mit dem ganzen Markt, wohlgemerkt.

Die wichtigste Frage lautet für mich daher: Was machst du jetzt? Die nächste Börsen-Party suchen, auf der man mittanzen kann, die es bestimmt irgendwo gibt? Oder aber langfristig und erfolgreich investieren? Es ist deine Entscheidung. Aber jetzt beginnt die Phase, in der sich in der Retrospektive die Spreu vom Weizen getrennt haben dürfte.

Der Artikel Die Börsen-Party ist vorbei: Jetzt beginnt das richtige Investieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022