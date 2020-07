Börsen-Hausse trotz Rezession?

Die globale

Wirtschaft

wird in diesem Jahr so stark schrumpfen wie noch nie seit dem

zweiten Weltkrieg. Die Unternehmen sind im Krisenmodus, die

deutschen Exporte im Tiefflug. Doch die Börsen rund um den Globus

befinden schon wieder im Hausse-Modus. Fragen dazu von

Börsenmoderator Andreas Franik an Vermögensverwalter Frank Benz,

Vorstand der BENZ AG „Partner für Vermögen“.

