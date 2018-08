Börsebius Bosses Follower Fund: Legales Ausnutzen von Insiderwissen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "UNIVERS.-INVEST":

--------------------------------------------------------------Ich will mehr wissenhttp://ots.de/6eLSMk--------------------------------------------------------------Köln (ots) -Ein neuer Publikumsfonds spürt systemisch Insidertransaktionen aufund reagiert entsprechend. Die Idee, die dem "Börsebius BossesFollower Fund" zugrunde liegt, ist ziemlich bestechend: BestimmtesInsiderwissen läßt sich durchaus legal nutzen. Der neue Fonds"Börsebius Bosses Follower Fund" (WKN A2JF7G) investiert demanch indas möglicherweise geheime Wissen der Chefs, indem er all das tut,was die Bosse auch tun, nämlich dann zu kaufen, wenn sie Gutes fürihr Unternehmen erwarten und dann zu verkaufen, wenn esoffensichtlich Zeit ist, sich zu verabschieden. Das Ganze geschiehtauf Basis der über die Aufsichtsbehörden veröffentlichtenInsidertransaktionen.Spezialität des Fonds ist also, die durch die jeweiligenAufsichtsbehörden veröffentlichten Directors Dealings (Aktienkäufeund -verkäufe von Organmitgliedern) sowie Meldungen überStimmrechtsmitteilungen von börsennotierten Aktiengesellschaftensystematisch zu erfassen, zu analysieren und darauf eineAnlageentscheidung zu treffen. Im Ergebnis investiert der Fonds nachsorgfältiger Prüfung in diese Werte bzw. geht bei Verkäufen vonOrganmitgliedern bzw. dem Unterschreiten bestimmterStimmrechtsschwellen auch Shortpositionen mittels börsengehandelterDerivate ein. Außerdem investiert der Fonds in Unternehmen, bei denenmit Abfindungsangeboten im Rahmen einer Übernahme gerechnet werdenkann. Zur Verbesserung der Renditemöglichkeiten können auchStillhaltepositionen eingegangen werden. Im Rahmen derGesamtstrategie gibt es keine Beschränkung auf bestimmte Länder.Obwohl es wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die für Anlegereine sogenannte "Überrendite" bei solchen Insidertransaktionenzeigen, gibt es bisher keinen einzigen aktiv gemanagten Aktienfonds,der sich diese Erkenntnis so zu eigen macht.Initiator des Fonds ist der Kölner Wirtschaftsjournalist undBörsenprofi Reinhold Rombach. Seit mehr als einem Vierteljahrhundertist er auf dem glatten Börsenparkett unterwegs. Als frühererKolumnist der "Zeit" und über 25 Jahre im Deutschen Ärzteblatt als"Börsebius" ärgerte er sich publizistisch jahrelang über dieintransparenten Kosten von Publikumsfonds. Irgendwann war er es leidund organisierte vor mittlerweile zehn Jahren selbst die Gründungzweier kostengünstiger Fonds, den Aktienfonds Börsebius TopSelect undden gemischten Fonds Börsebius TopMix. Beide Fonds wurden in denletzten Jahren als TopFonds ausgezeichnet, der TopSelect sogarmehrfach. Reinhold Rombach veröffentlicht für seine vieltausendfacheFangemeinde die "Börsebius Kolumne" , die "Börsebius TopTenMasterliste" und "Börsebius Weekend". Allesamt Geheimtipps. Und nunalso sein jüngster Coup, der "Börsebius Bosses Follower Fund". Dengibt es übrigens ohne jeden Ausgabeaufschlag.Gemanagt werden alle drei Börsebius Fonds von der renommiertenDüsseldorfer Ficon Börsebius Invest GmbH, die auch schon über 20Jahre im Wertpapiergeschäft tätig ist.Pressekontakt:Börsebius Fonds GmbHDipl.Oec. Reinhold RombachFranz-Marc-Str.4 50999 KölnTel. 0221 98548011015116170700www.boersebiusfonds.dewww.seigutzudeinemgeld.deinfo@boersebiusfonds.deOriginal-Content von: Börsebius Fonds GmbH, übermittelt durch news aktuell