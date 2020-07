Börse vs. Realwirtschaft: Aktien-Bewertungen so hoch wie zuletzt in der Tech-Blase im Jahr 2000

Das Börsenjahr 2020 ist angesichts der Corona-Krise mehr als

herausfordernd. Nach dem Crash im Frühjahr folgte eine kräftige

Erholung an den



Aktienmärkten. Vielen steckt der Schrecken noch immer in den

Knochen. Andere sind mit ihren Strategien dagegen schon wieder

kräftig im Plus, wie z.B. die FUNDament Capital GmbH. Fragen dazu

von Börsenmoderator Andreas Franik an Geschäftsführer Elmar

Baur.

Den kompletten Artikel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung