Die Börse spielt „Wer wird Millionär?“ und du kannst gewinnen

Das bekannte TV-Format „Wer wird Millionär?“ mit Günther Jauch erfreut sich einer sehr großen Beliebtheit. Jeden Montagabend sitzen Millionen von Menschen vor dem Fernseher und schauen den Kandidaten zu, wie diese versuchen, eine Million an Preisgeld abzuräumen.

Neuerdings spielt auch die Börse „Wer wird Millionär?“ und du kannst gewinnen. Vermutlich ist die Wahrscheinlichkeit dafür sogar höher, als in die TV-Show eingeladen zu werden und dann noch alle Fragen richtig zu beantworten.

Das Gute an der Börse ist, dass du gleich loslegen kannst. Denn gerade im Moment herrscht eine große Volatilität an den Aktienmärkten und genau das bietet die Chance, eine Million (oder mehr) zu machen.

Investieren statt spekulieren

Wie bei der Sendung „Wer wird Millionär?“ kommt es auch an der Börse auf Wissen an. Allerdings muss man keine Fragen von Günther Jauch beantworten. Vielmehr benötigt man Wissen über die Unternehmen, in die man investieren möchte. Sprich, man muss die Vision, das Geschäftsmodell, die Zukunftspläne und die Risiken des Unternehmens kennen.

Am besten, man beschäftigt sich mit Unternehmen in aussichtsreichen Zukunftsbranchen. Diese Unternehmen haben im Erfolgsfall noch das meiste Wachstum vor sich und können über einen langfristigen Zeitraum deutlich an Wert gewinnen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Investor mit einer frühen Investition in ein Wachstumsunternehmen an der Börse zum Millionär wurde.

Gerade die Aktien dieser dynamisch wachsenden Unternehmen stehen derzeit deutlich unter Druck. Inflations- und Zinsängste führten zu starken Korrekturen vor allem im Technologiesektor. Wer nun geschickt in zukunftsträchtige Unternehmen investiert, legt meiner Meinung nach den Grundstein für eine vermögende Zukunft.

Wichtig dabei ist, dass man langfristig investiert und nicht kurzfristig spekuliert. Schließlich würde man bei der Millionen-Frage bei Günther Jauch auch nicht einfach ins Blaue raten, wenn man keine Ahnung und keinen Joker übrig hat, oder?

Millionär an der Börse? Ja, das geht!

Mit Aktien an der Börse zum Millionär werden, das ist kein Märchen. Natürlich schafft es nicht jeder, sich an der Börse ein Vermögen aufzubauen. Das liegt vornehmlich daran, dass die wenigsten dem emotionalen Druck standhalten und auch wirklich über Jahrzehnte hinweg in Aktien investieren.

Kurzfristig mag die Börse eine Achterbahn sein, aber langfristig ist sie wohl die beste Maschinerie, um Wohlstand zu erschaffen. Das beweisen die Erfolgsgeschichten von Unternehmen wie Apple, Amazon oder Netflix. Frühe Investoren dieser Unternehmen haben heutzutage ausgesorgt.

Wenn man heute kleine Unternehmen ausfindig macht, die in 10 oder 20 Jahren so ähnlich erfolgreich sein könnten, dann wird deutlicher, weshalb das Millionärsdasein durch die Börse kein Traum bleiben muss.

Der Artikel Die Börse spielt „Wer wird Millionär?“ und du kannst gewinnen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Apple. John Mackey, CEO von Amazon-Tochter Whole Foods Market, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Apple und Netflix und empfiehlt die folgenden Optionen: Short March 2023 $130 Call auf Apple und Long March 2023 $120 Call auf Apple.

Motley Fool Deutschland 2022