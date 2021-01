Börse legt guten Jahresstart hin: Doch kann die positive Stimmung weiter anhalten?

Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass im letzten Jahr viele Investoren auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Denn wer hätte damals im März wirklich geglaubt, dass sich die Börse so schnell wieder erholen würde? Auch ich war, was die Aktienmärkte anging, zu dieser Zeit viel zu zögerlich und skeptisch. Dies hat sich im Nachhinein allerdings als Fehler herausgestellt.

Und es war auch mehr als erstaunlich, dass die Aktienkurse bereits Ende März schon wieder zu einer Gegenbewegung ansetzten. Im Zuge dieses Aufwärtstrends konnten die großen Indizes bis Ende des Jahres 2020 sogar neue Höchststände markieren. Aber die Rallye scheint keineswegs beendet zu sein.

Denn auch das neue Jahr hat mit Kursgewinnen begonnen. Die Börsenparty geht also weiter. Und heute, am 07.01.2021, haben sowohl unser DAX als auch der amerikanische Dow Jones ein neues Allzeithoch markiert. Dies ist für mich umso erstaunlicher, da wir uns ja weltweit immer noch fest im Würgegriff der Corona-Pandemie befinden. Hier stellt sich natürlich die Frage, wie lange die positive Stimmung noch anhalten kann.

Könnten die Kurse bald abstürzen?

Gerade in Zeiten ausufernder Euphorie kann sich kaum ein Anleger einen größeren Kurssturz vorstellen. Doch gerade jetzt spricht meines Erachtens einiges dafür, dass sich die Aktienmärkte auf eine mehr oder weniger große Korrektur zubewegen könnten. Vielleicht glaube ich auch nur ab und zu daran, dass es an der Börse mitunter auch rational zugehen könnte. Aber welche Aspekte hätten nun das Potenzial, in naher Zukunft die Kurse negativ zu beeinflussen?

Zum einen könnte es natürlich sein, dass man mit der Begeisterung über die neuen Corona-Impfstoffe etwas übertrieben hat. Natürlich ist es als äußerst positiv zu bewerten, dass nun die Möglichkeit gegeben ist, die Menschen gegen COVID-19 zu impfen. Allerdings muss erst einmal genügend Impfstoff produziert werden, um so viele Personen damit versorgen zu können, wie nötig ist, um eine ausreichende Immunisierung der Bevölkerung zu erzielen. Aber selbst wenn die Lager alle gefüllt sind, muss der Impfstoff ja auch noch den Menschen verabreicht werden.

Doch dieser Vorgang könnte einige Zeit in Anspruch nehmen. Und solange er nicht abgeschlossen ist, dürfte wohl mit weiteren Beschränkungen zu rechnen sein. Aber trotzdem kommt es mir so vor, als würden die Marktteilnehmer weiterhin von einer baldigen Rückkehr zur Normalität ausgehen. Die wirtschaftlichen Schäden, die bisher angerichtet wurden, werden anscheinend weitestgehend ignoriert. Dabei dürften allein diese ausreichend sein, um die Börse erneut auf Talfahrt zu schicken.

Noch zeigt die Börse Stärke

Aber im Moment herrscht an den Märkten überall noch große Zuversicht. Auch scheinen die Börsen das Geld derzeit wie ein Magnet regelrecht anzuziehen. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass es in Sachen Geldanlage an echten Alternativen zur Aktie mangelt. Die Zinsen sind weitestgehend abgeschafft und auch sonst fehlt es definitiv an sicheren und gewinnbringenden Anlagemöglichkeiten.

Und so werden wahrscheinlich noch viele Investoren auf den fahrenden Zug aufspringen und so die Kurse weiterhin antreiben. Wie lange dies alles noch so weitergeht, wird sich zeigen. Viel wird meiner Meinung nach davon abhängen, wie lange uns die Pandemie noch begleiten wird. Sollte sich nämlich die Stimmung dahin gehend drehen, dass hier vielleicht doch nicht mit einem schnellen Ende zu rechnen ist, könnten die Kurse unter Umständen ganz schnell die Richtung wechseln.

Es könnte also ein weiteres spannendes Börsenjahr vor uns liegen. Und wenn wir einmal ehrlich sind, ist es ja genau das, was die Aktienmärkte so interessant für uns macht. Nämlich, dass sie immer für eine Überraschung gut sein können.

