Boerse.de-Aktienfonds: Ein bewährtes Konzept!

Hinter der Anlagestrategie des boerse.de-Aktienfonds verbirgt sich kein Hexenwerk. Das Finanzprodukt investiert in 100 internationale Unternehmen, welche große Aussichten auf Gewinne in der Zukunft bieten. Dabei ist das Management darum bemüht, jegliche Titel im Portfolio möglichst gleich zu gewichten, um so durch eine breite Streuung die Risiken zu minimieren.

Tricks und Kniffe sind erlaubt!

Im Kern ist der boerse.de-Aktienfonds, wie der Name ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung