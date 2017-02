Börse aktuell: Rekordjagd geht weiter, General Motors, Peugeot und Fed im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Der Dax befindet sich heute in einem impulslosen Handel mit wenig Veränderung und kämpft wie am Vortag um 11.800 Punkte. Übernahmephantasie im Auto-Sektor: Opel bald Peugeot? Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters steht die General Motors-Tochter Opel vor dem Verkauf an Peugeot. Der französische Autobauer dementierte die Meldung nicht und bestätigte,...