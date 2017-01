Börse aktuell: Dax top, Euro auch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der deutsche Leitindex Dax steuert zum Abschluss der Handelswoche auf ein versöhnliches Ende zu. So kletterte der deutsche Leitindex am Freitag in der Spitze auf 11.625 Punkte. Der höchste Tagesendstand beim Dax in diesem Jahr lag bei 11.646 Zählern (10. Januar). Zulegen konnten heute vor allem Finanztitel, wobei die Deutsche Bank (+3,5 Prozent) und Commerzbank (+2,2 Prozent)...