Börse aktuell: Dax steigt, Banken und Nordex im Fokus

Der Dax eroberte heute zum dritten Mal im laufenden Jahr die 12.000-Punkte-Marke. Nachdem der deutsche Leitindex bereits mit einem Plus von 0,7 Prozent in den Handel gegangen war, bewegten sich die Notierungen ohne große Umschweife in Richtung der viel beachteten Marke. Bis in die frühen Nachmittagsstunden hielt sich das deutsche Blue-Chip-Barometer stabil in diesem Bereich....