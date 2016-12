Börse aktuell: Dax behält Jahreshoch im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Auch am zweiten Handelstag nach der Weihnachtspause bestimmt eine mögliche Fortsetzung der Kurs-Rallye im Dax das Geschehen am deutschen Aktienmarkt. Bereits am Dienstag markierte der deutsche Leitindex bei unterdurchschnittlichen Umsätzen ein neues Jahreshoch (11.481 Punkte). Gleichzeitig bedeutet das den höchsten Stand seit August 2015. Ein ähnliches Bild zeichnet sich beim...