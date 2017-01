Börse aktuell: Dax auf 12-Monats-Hoch

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Aktuell haben an den Börsen die Bullen wieder das Ruder übernommen. Kurz nach Handelsstart knackte der deutsche Leitindex Dax das bisherige 12-Monats-Hoch bei 11.692 Punkten und kletterte zeitweise über die 11.750-Punkte-Marke. Auch die kleineren Indizes wissen am Mittwoch zu überzeugen. Genauer gesagt:Nachdem der MDax am Dienstag bereits auf Allzeithoch (22.711 Punkte) geschlossen...