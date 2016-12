Börse aktuell: Abwarten an der Wall Street

Am vorletzten Handelstag des Jahres stehen die Zeichen an der Wall Street auf einen eher impulslosen Handel. Wichtige Daten für die US-Konjunktur liefern keine Argumente für die Bewegung in die eine oder andere Richtung. So lagen die heute veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe marginal unter den Erwartungen, was tendenziell für eine gut laufende Wirtschaft spricht....