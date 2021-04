Börse: Viele Insider standen zuletzt auf der Käuferseite

Der deutsche Leitindex DAX ist in dieser Woche erstmals in seiner Geschichte über die runde 15.000-Punkte-Marke geklettert. Dennoch notieren aktuell zahlreiche Aktien teils deutlich unter ihren Jahreshochs. Diese Gelegenheit haben in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Top-Manager und Aufsichtsräte der börsennotierten Unternehmen in Deutschland zum Kauf genutzt.

Das ist ein klar positives Zeichen! Denn die Manager und Aufsichtsräte bzw. deren Angehörige, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung