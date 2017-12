Börse Stuttgart übernimmt die Sowa Labs GmbH

Stuttgart (ots) - Kauf des FinTechs stärkt Datenanalyse-KompetenzDie Börse Stuttgart hat zum 30. November die Sowa Labs GmbH zu 100Prozent übernommen. Das auf Predictive Data Analytics spezialisierteFinTech mit Sitz in Ulm wertet seit 2013 mit Hilfe künstlicherIntelligenz Daten aus. Der Schwerpunkt liegt dabei auf derEchtzeitanalyse der rasant wachsenden Masse verschiedensterFinanzmarktinformationen im Internet. Die Technologie soll Kunden -darunter Börsen, Großbanken, Versicherungskonzerne undFinanzmarktdatenanbieter - bei der professionellenEntscheidungsfindung im finanziellen Bereich unterstützen."Um unsere Innovationskraft weiter zu steigern, ist Sowa Labs eineperfekte Ergänzung", erklärt Alexander Höptner, Geschäftsführer derBoerse Stuttgart GmbH. "Dank dieses strategischen Schrittes könnenwir eine Schlüsselaufgabe innerhalb unserer Digitalstrategieerfüllen: Mit dem Aufbau der Bereiche Künstliche Intelligenz undDatenanalyse fokussieren wir uns komplett auf den Privatanleger."Angesiedelt ist Sowa Labs bei der Boerse Stuttgart Digital VenturesGmbH, die derzeit an innovativen Produkten in den Bereichen Aktien,Kryptowährungen und Blockchain arbeitet. "Wir heißen die Mitarbeitervon Sowa Labs in der Gruppe Börse Stuttgart herzlich willkommen undfreuen uns darauf, gemeinsam maßgeschneiderte digitale Produkte fürunsere Kunden zu entwickeln", so Höptner.Der Umfang der Transaktion liegt im siebenstelligen Bereich.Pressekontakt:Boerse Stuttgart GmbHBörsenstr. 470174 Stuttgart+49 (0)711 222 985-711+49 (0)711 222 985-555presse@boerse-stuttgart.deOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell