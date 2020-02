Börse Stuttgart mit Rekordmonat bei Exchange Traded Products

Stuttgart (ots) - Der Januar 2020 war ein Rekordmonat im Handel mit ExchangeTraded Products an der Börse Stuttgart: Der Orderbuchumsatz mit ETFs, ETCs undETNs lag bei rund 1,77 Milliarden Euro und übertraf damit die bisherigeBestmarke von 1,34 Milliarden Euro aus dem März 2015 deutlich. Mit demUmsatzrekord setzt sich der Trend fort, dass ETPs an der Börse Stuttgartbesonders intensiv gehandelt werden: 2019 stieg das Handelsvolumen in dieserAnlageklasse um rund 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr."Privatanleger handeln ETPs an der Börse Stuttgart, weil sie dort höchsteHandelsqualität und beste Preise vorfinden - während der gesamten Handelszeitvon 8 bis 22 Uhr. Insbesondere die engen Spreads zahlen sich für Anleger aus undsenken ihre Orderkosten", sagt Peter Smolny, Leiter des Inlandsaktien- undETP-Handels an der Börse Stuttgart.Für ausgewählte ETPs bietet die Börse Stuttgart ab sofort sogar den Handel ohneSpread: Bei 41 ETFs auf die Indizes DAX, EURO STOXX 50 und MSCI World sowieeinem Gold-ETC sind die Kauf- und Verkaufspreise identisch. Anleger profitierenbei ihrer Order vom kompletten Wegfall der im Spread enthaltenen implizitenKosten und erhöhen so die Performance ihres Investments. Der spreadlose Handelläuft bei normalen Marktgegebenheiten börsentäglich von 9:15 bis 17:30 Uhr.Möglich wird der Handel ohne Spread durch das hybride Marktmodell der BörseStuttgart: An Deutschlands größtem Parketthandelsplatz für ETPs sind nebenMarket-Makern auch Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden. Siespenden in besonderen Marktphasen und Orderbuchsituationen zusätzlicheLiquidität und gleichen Angebot und Nachfrage auch innerhalb derMarket-Maker-Preisspanne aus. Dadurch sind an der Börse Stuttgart bei ETPshäufig bessere Preise verfügbar als sonst am Markt.Übersicht zu ETPs mit spreadlosem Handel:https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/handel/etfPressekontakt:presse@boerse-stuttgart.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/80210/4509353OTS: Börse StuttgartOriginal-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell