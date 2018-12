Börse Stuttgart-News: bonds weekly

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Anleihenmarktbericht der Börse Stuttgart

May übersteht Misstrauensvotum

Die britische Premierministerin Theresa May musste sich am Mittwoch einer Abstimmung über ihr

Amt als Parteichefin und Premierministerin stellen.



Trotz 117 Gegenstimmen konnte sich May als

konservative Parteichefin behaupten. Die Diskussionen um das Brexit-Abkommen gehen jedoch

weiter. Auch auf dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag stehen die britischen Austrittspläne

erneut auf der Agenda. Mehrere Staats- und Regierungschefs haben sich aber bereits gegen

Änderungen an der Brexit-Vereinbarung ausgesprochen, darunter auch Bundesaußenminister Heiko

Maas. Man sei jedoch gesprächsbereit und wolle dazu beitragen, dass der fertige EU-

Austrittsvertrag im britischen Parlament eine Mehrheit findet. Ziel ist es, einen ungeregelten,

harten Brexit Ende März 2019 zu vermeiden.

Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA?

Nach den positiven Meldungen vom G20 Gipfel in der vergangenen Woche, laufen die Verhandlungen

zwischen China und den USA über die Senkung von Importzöllen auf US-Autos offenbar erfreulich.

Mitte der Woche nahm China erstmals wieder Bestellungen von Soja aus den USA auf - dies kann

als ein weiteres Indiz für eine Annäherung im Handelsstreit gedeutet werden. Mit Beginn des

Handelskonflikts hatte China, der weltweit größter Abnehmer von Sojabohnen, den Import aus den

USA eingestellt und war auf andere Länder ausgewichen. Auch Trump scheint bemüht um eine

Einigung und bot, sofern nötig, seine Unterstützung im Fall der in Kanada festgenommenen Huawei

Finanzchefin Meng Wanzhou an. Die Finanzchefin des chinesischen Technologiekonzerns wurde

jedoch am Mittwoch gegen Kaution wieder auf freien Fuß gelassen.

Leitzins im Euroraum bleibt auf Rekord-Tief

Wie bereits erwartet, hat die Europäische Zentralbank am Donnerstagnachmittag den Leitzins im

Euroraum unverändert auf 0,0 Prozent belassen und stellte auch bis Sommer 2019 keine Änderung

in Sicht. Außerdem wurde das Ende der Anleihenkäufe zum Jahresende offiziell beschlossen. Nur

noch bis Ende Dezember 2018 steckt die Europäische Zentralbank frische Milliarden in den Kauf

von Staats- und Unternehmensanleihen.

Bundes-/Staatsanleihen

Hinter dem Euro-Bund-Future liegt eine eher bewegungsarme Handelswoche. Nach seinem Wochenhoch

am Montag bei 163,64 schloss er zur Wochenmitte bei 162,98 ab. Die Rendite für Papiere mit

einer 10-jährigen Laufzeit stieg auf 0,27 Prozent. Die Renditen der amerikanischen Treasury-

Bonds haben sich im Wochenverlauf etwas zugelegt und lagen am Donnerstagmorgen bei 2,908

Prozent. Mit Spannung wird die für kommende Woche angesetzte Zinsentscheidung der US-Notenbank

erwartet.

Nach einem Treffen zwischen dem italienischen Regierungschef Conte und dem EU-

Kommissionspräsidenten Juncker wurde bekanntgegeben, dass im kommenden Jahr die Neuverschuldung

weniger hoch als ursprünglich geplant ausfallen soll. Die Renditen der italienischen Anleihen

fielen daraufhin am Donnerstagmorgen um 0,11 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent.

Anlegertrends

Unternehmensanleihe von AT&T Inc. jetzt an der Börse Stuttgart handelbar

Bereits im Dezember 2017 hat der nordamerikanische Telekommunikationskonzern AT&T Inc. drei

Unternehmensanleihen mit einem Gesamtemissionsvolumen von 7,30 Milliarden US-Dollar begeben.

Diese sind seit Anfang Dezember 2018 auch am Börsenplatz Stuttgart gelistet.

Die Anleihe mit der WKN A2RTVZ ist 1,74 Milliarden US-Dollar schwer und mit einem Kupon von

5,150% ausgestattet. Das Laufzeitende ist der 15.11.2046 und die Zinszahlung erfolgt

halbjährlich im Mai und im November. Die Anleihe ist mit einer Make Whole Call Option zu 0,35 %

bis zum 15.05.2046 ausgestattet und kann außerdem ab dem 15.05.2046 zu 100% vom Emittenten

vorzeitig gekündigt werden. Mit einem Kupon von 4,100% ist die Anleihe A2RTSX ausgestattet. Ihr

Emissionsvolumen beträgt 2,42 Milliarden US-Dollar und die Zinszahlung erfolgt halbjährlich im

Februar und im August. Das Laufzeitende der Anleihe ist der 15.02.2028. Die Anleihe ist mit

einer Make Whole Call Option zu 0,25 % bis zum 15.11.2027 ausgestattet und kann außerdem ab dem

15.11.2027 zu 100% vom Emittenten vorzeitig gekündigt werden. Weitere 3,14 Milliarden US-Dollar

wurden mit der Anleihe A2RTSY aufgenommen. Das Laufzeitende dieser Anleihe ist der 15.02.2030,

der Kupon beträgt 3,375%. Auch hier erfolgt die Zinszahlung zweimal im Jahr, im Februar und im

August. Die Anleihe ist mit einer Make Whole Call Option zu 0,30 % bis zum 15.11.2029

ausgestattet und kann außerdem ab dem 15.11.2029 zu 100% vom Emittenten vorzeitig gekündigt

werden. Die Anleihen können vom Privatanleger ab einem Mindestbetrag von 2.000 US-Dollar

nominal und mit einer Stückelung von 1.000 US-Dollar nominal gehandelt werden. Am Börsenplatz

Stuttgart kann die Abwicklung sowohl in Euro als auch in US-Dollar erfolgen.

850 Millionen US-Dollar für den weltweiten Fortschritt

Die Caterpillar Financial Services Corp. hat sich mit zwei neuen Unternehmensanleihen von

insgesamt 850 Millionen US-Dollar frisches Fremdkapital besorgt. Die Tochtergesellschaft der

Caterpillar Inc. bietet maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen und Finanzierungslösungen für

Unternehmen an, die zum nachhaltigen Fortschritt auf der ganzen Welt beitragen.

Mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einem Kupon von 3,350% ist die Anleihe mit der WKN A2RVDG

ausgestattet. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich im Juni und im Dezember. Bis zum 17.12.2020

besteht die Möglichkeit einer Make Whole Call Option @0,10%. Die zweite Anleihe (A2RVDH) läuft

bis Dezember 2023 und verfügt über einen Kupon von 3,650%, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich

im Juni und im Dezember. Bis zum 07.12.2023 behält sich der Emittent das Recht einer Make Whole

Call Option @0,10% vor. Beide Anleihen sind mit 1.000 US-Dollar nominal anlegerfreundlich

gestückelt. Am Börsenplatz Stuttgart kann die Abwicklung sowohl in Euro als auch in US-Dollar

erfolgen.

SAP platziert Anleihen über 4,5 Millionen Euro

Der größte europäische Softwarehersteller SAP SE hat fünf neue Unternehmensanleihen mit einem

Gesamtemissionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro begeben, um die Übernahme des

Kundendatenunternehmens Qualtrics International Inc. zu finanzieren. Die zweijährige Anleihe

A2TSTC ist 500 Millionen Euro schwer. Die Zinszahlung erfolgt variabel und vierteljährlich im

März, Juni, September und Dezember. Die sechsjährige Anleihe A2TSTE ist mit einem festen Kupon

von 0,750% ausgestattet. Das Emissionsvolumen beträgt 850 Millionen Euro und die Zinszahlung

erfolgt jährlich im Dezember. Die 900 Millionen Euro schwere Anleihe A2TSTD verzinst sich mit

0,250%. Das Laufzeitende ist der 10.03.2022 und die Zinszahlung erfolgt ebenfalls jährlich.

Einen Kupon von 1,250% bietet die Anleihe A2TSTF, die im März 2028 fällig wird. Die Anleihe

A2TSTG läuft bis März 2031 und ist mit einem Kupon von 1,625% ausgestattet.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich.)