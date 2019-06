Börse Stuttgart-News: Trend am Mittag

STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

DAX: Da geht doch mehr!

Springer: Angebot wird konkret

Das trübe Juni-Wetter schlägt offenbar ein wenig auf das Gemüt der Anleger in Stuttgart.



Der

DAX startet eher verhalten in den heutigen Handelstag und gibt leicht ab. Die Verluste halten

sich allerdings noch in Grenzen und die Marke von 12.000 Punkten hält. Ein wenig Schwung würde

dem deutschen Leitindex nicht schaden.

Wenn es am Gesamtmarkt eher gemächlich zugeht, dann rücken Einzelwerte umso stärker in den

Fokus. Das ist auch heute der Fall. Aus deutscher Sicht dominiert Axel Springer heute das

Geschehen. Wie heute Morgen bekannt wurde, hat der US-Finanzinvestor KKR ein konkretes Angebot

für Axel Springer Aktionäre vorgelegt. Wie verschiedene Medien berichten, bietet KKR 63 Euro je

Springer-Aktie in bar. Gegenüber dem Vortagesschlusskurs wären das knapp sieben Euro mehr. Die

Springer-Aktie reagiert umgehend und notiert bereits rund um die 63 Euro-Marke, was einem Plus

von knapp 12 Prozent entspricht.

T-Mobile US & Sprint: Fusion droht erneut zu platzen

Währenddessen gibt es für T-Mobile weiteren Gegenwind. Die Fusion zwischen T-Mobile US und

Sprint wackelt offenbar mehr denn je. Gleich zehn Generalstaatsanwaltschaften haben gestern

Klage gegen einen möglichen Zusammenschluss der beiden Telekommunikations-Konzerne eingereicht.

Die Kläger fürchten insbesondere die im Zuge einer Fusion entstehende Marktmacht der beiden

Konzerne, was sich, so die Kläger, in höheren Preisen widerspiegeln dürfte. Im Sinne der Kunden

sei dies ganz sicher nicht. Fusionsgespräche zwischen T-Mobile US und Sprint gibt es bereits

seit Jahren. Ein Zusammenschluss ist bereits zwei Mal gescheitert. Diesmal sah es jedoch besser

aus, da man offensichtlich aus Fehlern der Vergangenheit gelernt hat und sich bereits

frühzeitig die Zustimmung der Branchenaufsicht FCC sichern konnte. Doch nun könnte die

Gerichtsbarkeit doch noch einen Strich durch die Rechnung machen. Auch der Dritte

Fusionsversuch droht in diesen Tagen zu platzen

Tesla optimistisch

Bei Tesla gibt man sich in diesen Tagen wiederum optimistisch. Auf der jüngsten

Hauptversammlung teilte Elon Musk mit, dass man im laufenden Quartal mit Rekordauslieferungen

rechne. Zudem sei man guter Dinge, die selbst gesteckten Produktionsziele bis Jahresende zu

erreichen. Anleger feiern die Aussage von Elon Musk schon einmal prophylaktisch und treiben die

Tesla-Aktie rund vier Prozent ins Plus. Auf der anderen Seite muss man konstatieren, dass sich

Elon Musk schon einmal ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnt. Insbesondere wenn es um

Produktions- oder Absatzzahlen oder Fortschritte in der Entwicklung geht. Man darf also

gespannt sein, was Tesla tatsächlich im laufenden Quartal liefert. Schlimmer als zum Auftakt in

dieses Jahr kann es schließlich kaum werden. Im Auftaktquartal brachen die Auslieferungen um

fast ein Drittel ein und verbuchte somit einen Nettoverlust in Höhe von mehr als 700 Millionen

US-Dollar.

Euwax Sentiment Index

Der Gesamtmarkt macht es den Derivateanlegern heute nicht wirklich leicht. Der deutsche

Leitindex präsentiert sich sehr lustlos und größere Bewegungen blieben heute bislang aus. Da

für heute keine wirklich kurstreibenden Daten mehr erwartet werden, dürfte sich die Situation

auch am Nachmittag kaum ändern. Heute Morgen dominierte unter den Derivateanlegern mehrheitlich

der Optimismus. Doch zumindest in Stuttgart scheinen die Bullen aufgegeben zu haben und der

Euwax-Sentiment-Index dreht zum Nachmittag in den negativen Bereich.

Trends im Handel

Nach einer Empfehlung in einem Finanzmagazin zu Beginn der Woche, wird ein Call-Optionsschein

auf die Aktie von Mastercard heute mehrheitlich abverkauft (WKN: MF5TRY). Bereits seit

Jahresbeginn feiert die Mastercard-Aktie eine beeindruckende Rally und konnte von gut 160 Euro

auf über 230 Euro steigen. Der Tipp des Magazins scheint sich ebenfalls gelohnt zu haben -

zumindest für diejenigen Anleger die bereits am 03. Juni in den Schein investierten.

„Hoch im Kurs“ steht bei den Derivateanlegern in Stuttgart heute zudem ein Call-Optionsschein

auf die Netflix-Aktie. Die Anteilsscheine des Streamingdienstes bewegen sich seit einigen

Monaten vor allem seitwärts. Steht nun der große Ausbruch bevor? Vielleicht werden es die

kommenden Tage zeigen.

